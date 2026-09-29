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Intervienen a interno con más de S/40.000 en penal de Arequipa: dinero era escondido en morral

El dinero en efectivo fue encontrado durante una revisión ordinaria en los pabellones de mínima seguridad del penal de Varones. El caso fue comunicado a la Fiscalía y la PNP para efectuar las diligencias de ley.

Interno fue intervenido con S/40.000 en efectivo.
Interno fue intervenido con S/40.000 en efectivo.Composición LR / INPE
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Agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervinieron al interno Abdon Chicaña Samayani en posesión de más de S/40.000 y decomisaron objetos punzocortantes en el penal de Varones Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya.

La intervención se produjo durante una revisión ordinaria en los pabellones 1 y 2 de mínima seguridad. En la acción participó un fuerte contingente, conformado por 40 agentes de seguridad interna y externa del recinto, quienes realizaron las labores de revisión corporal y de pertenencias de los internos, así como la rigurosa inspección de ambientes.

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Fuerte suma de dinero fue hallada dentro de morral

El dinero incautado fue encontrado en un morral de pertenencia del interno Abdon Chicaña, quien estaba a cargo de un economato del rubro de comidas hasta hace dos meses, por lo que se investiga la procedencia de la considerable suma.

Durante la requisa, también se hallaron objetos punzocortantes, encendedores, pipas, relojes, entre otros artículos no permitidos. Las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a los representantes de la Fiscalía especializada en Lavados de Activos y Policía Nacional para efectuar las diligencias de ley que ameritan de acuerdo a sus competencias.

La acción de seguridad fue coordinada por la dirección de la Oficina Regional Sur Arequipa con la finalidad de detectar y eliminar cualquier elemento ilícito que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del establecimiento. Además, el INPE aseguró que se busca prevenir y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva que pudiera estar organizándose al interior de los establecimientos penitenciarios.

Operativo en cinco penales declarados en emergencia

El último fin de semana, el INPE también realizó un megaoperativo de manera simultánea en cinco establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia, logrando incautar teléfonos celulares, drogas, dinero en efectivo, routers de internet y otros objetos cuya posesión está prohibida en las cárceles.

La intervención fue ejecutada en los penales de Ancón I y Miguel Castro Castro (Lima), El Milagro (Trujillo), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco), y contó con la participación de más de 400 efectivos del INPE, la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público.

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