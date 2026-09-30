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Desalojo en Carabayllo: PNP y vecinos se enfrentan por retiro de más de 400 predios en Torre Blanca

El conflicto abarcaría un terreno donde viven alrededor de 400 familias y que está en disputa con una inmobiliaria. El desalojo se produce cuando hay niños y adultos mayores dentro de las viviendas, según vecinos.

Operativo de desalojo genera enfrentamientos en Carabayllo
Operativo de desalojo genera enfrentamientos en CarabaylloComposición LR / Difusión
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Agentes de la Policía Nacional (PNP) y vecinos de San Antonio de Torre Blanca en Carabayllo se enfrentaron esta mañana en medio de un operativo de desalojo de las viviendas ubicadas en el anexo 11, a la altura del kilómetro 23 en la avenida Túpac Amaru. El conflicto abarcaría un terreno de 10 hectáreas donde viven alrededor de 400 familias, el cual estaría inmerso en un litigio desde hace más de siete años. Este sería el octavo intento de desalojo en esta área.

Según Latina Noticias, los vecinos aseguran que obtuvieron la propiedad de los terrenos desde hace 15 años. La inmobiliaria Total Inmueble SRL también afirma contar con los documentos que acreditan su propiedad. En medio de la disputa se produce el operativo de desalojo. En la zona se observan puntos acumulados de desmonte y llantas que han sido quemadas durante el enfrentamiento.

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Octavo intento de desalojo

De acuerdo con el medio, este sería el octavo intento de desalojo del área. En abril de 2026, hubo un primer intento en el que cerca de 45 viviendas fueron desalojadas. Esta vez el operativo intentaría concretar la liberación de más de 400 predios en la zona.

El área comprometida está siendo resguardada por los efectivos de la PNP. Los pobladores expresaron su preocupación porque el operativo se produce cuando habría niños y adultos mayores dentro de las viviendas, quienes estarían atrapados en medio de los enfrentamientos.

Enfrentamientos por operativo

El reporte señala que los vecinos formaron cadenas humanas y colocaron obstáculos en las vías internas para impedir el avance del contingente. Además, se observó humo en varios puntos del área, luego de que algunos moradores lanzaran fuegos artificiales como parte de la protesta.

Un dirigente aseguró al medio que cuentan con documentos que acreditan que los terrenos son comunales y cuestionó el proceder de las autoridades. "Estamos siendo tratados peor que animales", indicó. El vocero también exigió la presencia de representantes de la inmobiliaria en el sector.

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