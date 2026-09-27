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Política

Encuestas de Ipsos y Datum: López Aliaga lidera intención de voto, seguido por Carlos Bruce y Francis Allison

Los dos últimos estudios colocan al candidato de Renovación Popular en el primer lugar de las preferencias para Lima. Bruce aparece segundo y Allison tercero, aunque las cifras varían según la metodología utilizada.

Candidatos lideran encuestas a una semana antes de las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: composición LR
Candidatos lideran encuestas a una semana antes de las elecciones regionales y municipales 2026. Foto: composición LR
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A una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las encuestas de Ipsos y Datum colocaron a Rafael López Aliaga en el primer lugar de la intención de voto para la Alcaldía de Lima.

El candidato de Renovación Popular obtuvo 25% en el estudio de Ipsos y 29,6% de los votos válidos en el simulacro de Datum. Carlos Bruce y Francis Allison ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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La medición de Ipsos, realizada entre el 24 y 25 de septiembre, ubicó a Bruce, de Somos Perú, con 14% y a Allison, de Avanza País, con 13%. Más atrás aparecieron Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 8%, y Samuel Daza, de Fuerza Popular, con 6%.

En el caso de Datum, el simulacro realizado entre el 23 y 25 de septiembre mostró una diferencia mayor entre los dos primeros candidatos. López Aliaga alcanzó 29,6% de los votos válidos y Bruce llegó a 17,2%. Allison quedó tercero con 13%, seguido por Podemos Perú con 7,1% y Fuerza Popular con 6,3%.

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¿Qué diferencias muestran las encuestas de Ipsos y Datum?

En la encuesta de intención de voto de Ipsos, López Aliaga registró 25%, Bruce 14% y Allison 13%. El estudio recogió las respuestas directas de los electores ante los nombres de los candidatos y sus respectivas agrupaciones políticas.

Ipsos también realizó un simulacro de votación. En esa medición, López Aliaga alcanzó 30% de los votos válidos, Bruce obtuvo 15,6% y Allison llegó a 15,1%. La encuestadora explicó que esta modalidad busca reproducir las condiciones de una votación mediante una réplica de la cédula electoral.

Datum, por su parte, registró 29,6% para López Aliaga, 17,2% para Bruce y 13% para Allison en votos válidos. En su medición anterior, realizada entre el 15 y 17 de septiembre, los resultados habían sido 28,4%, 18,2% y 11,3%, respectivamente. Así, la distancia entre López Aliaga y Bruce pasó de 10,2 a 12,4 puntos porcentuales.

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