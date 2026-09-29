El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, denunció que presuntos extorsionadores llegaron hasta las pampas de Pimentel, en Chiclayo, en busca de cobrar cupos a los trabajadores que actualmente realizan el acondicionamiento del terreno donde el papa León XIV celebrará la misa multitudinaria el próximo 13 de noviembre.

Según contó el mandatario regional a los medios de comunicación, los supuestos delincuentes se acercaron al personal que opera la maquinaria estatal para averiguar qué tipo de obra están realizando en este espacio y quién estaría a cargo de ellos. Tras esto, los responsables acudieron ante la Policía Nacional para hacer la denuncia respectiva.

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"Al inicio ha habido personas de mal vivir que han querido sorprender a los trabajadores e intimidarlos con preguntas como "quién está haciendo la obra" o "por qué están haciendo (las mejoras en el terreno)". Entiendo que han querido llegar a algunas cosas ilícitas (cobro de cupos)", señaló Pérez Flores este martes 29 de septiembre.

El gobernador precisó que la respuesta inmediata de la Policía y del Ejército fue enviar a sus agentes para que presten vigilancia y protección a los trabajadores. Inclusive, se han instalado carpas en las pampas de Reque donde las fuerzas del orden permanecen todo el tiempo que la maquinaria labora. Asimismo, se les ha dotado de armas de largo alcance.

Un millón de personas llegarían a la misa

Las pampas de Pimentel, ubicadas frente a la playa Las Rocas, fue el espacio seleccionado para la instalación del escenario donde el sumo pontífice realizará la santa misa en su regreso a Chiclayo. Se prevé que un millón de personas acudan la mañana del 13 de noviembre para encontrarse con el papa León XIV. Para ello se ha previsto, además, la instalación de cientos de carpas, miles de baños portátiles, hospitales móviles y otros componentes.