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Sociedad

Ataque armado contra combi deja herido al conductor y dos pasajeros en plena ruta en el Callao

Uno de los pasajeros heridos había sido atropellado accidentalmente por la combi, mientras el conductor se dirigía a un policlínico cercano tras el ataque a balazos. Se investiga un posible caso de extorsión.

El conductor herido se movilizó hacia un centro médico para ser atendido junto con los pasajeros.
El conductor herido se movilizó hacia un centro médico para ser atendido junto con los pasajeros. | Composición LR
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Una combi de transporte público de la empresa Etfocam fue atacada a balazos aproximadamente a las 10.00 p. m., a la altura de la cuadra 17 de la avenida La Paz, frente a un grifo, en el Callao. El hecho dejó heridos al conductor y a dos pasajeros de la unidad, que cubría la ruta Callao-Surco. La Policía inició las diligencias para identificar al responsable e investiga un presunto caso de extorsión.

La unidad de la empresa de transportes Etfocam circulaba en sentido sur-norte con varios pasajeros a bordo. De acuerdo con los testigos, el vehículo se detuvo para permitir que algunos pasajeros descendieran. En ese momento, un hombre que se encontraba en los exteriores de la unidad, aparentemente a la espera de abordar, sacó un arma de fuego y disparó en más de 7 ocasiones contra la combi.

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Los proyectiles alcanzaron al conductor, quien, pese a estar herido, decidió continuar la marcha para alejarse del lugar y buscar ayuda. Durante la huida, uno de los pasajeros que acababa de descender habría sido atropellado accidentalmente por la propia unidad.

El chofer logró llegar hasta un policlínico ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque. Allí recibió los primeros auxilios junto con otro pasajero que también resultó herido durante la balacera. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

El pasajero que habría sido atropellado durante la fuga también recibió atención médica. Los tres afectados sobrevivieron al ataque.

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Investigan posible extorsión

Luego del ataque, agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras diligencias para recoger información que permita identificar al autor de los disparos y reconstruir la secuencia de los hechos.

Un testigo señaló que, inicialmente, personal de serenazgo le comunicó que una minivan había sido atacada a balazos. Sin embargo, entre los vecinos surgió la versión de que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión contra la empresa de transporte.

“El serenazgo me dijo que habían baleado a una minivan, pero se presume que es extorsión, porque por acá nunca han pasado esas cosas (...) es más, cerca de aquí hay una radio patrulla”, explicó un joven en Exitosa.

La principal hipótesis que manejan los vecinos apunta a un eventual cobro de cupos. Según esta versión, los extorsionadores habrían amenazado previamente a la empresa y el ataque contra la unidad sería una medida de intimidación ante un supuesto incumplimiento de sus exigencias.

No obstante, esta hipótesis aún debe ser corroborada por las autoridades. La Policía continúa con las investigaciones para determinar si el ataque estuvo efectivamente relacionado con una extorsión o si responde a otro móvil.

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