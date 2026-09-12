Atacan bus de la empresa San Genaro y hieren a conductor a tres cuadras de comisaría en Chorrillos

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Un nuevo ataque contra el transporte público se produjo la tarde del viernes 11 de septiembre en la capital. Esta vez, el objetivo fue un bus de la empresa San Genaro que circulaba sin pasajeros a tres cuadras de la comisaría del sector, en la calle Fernando Velasco, distrito de Chorrillos.

Según información preliminar, un sujeto aprovechó que la unidad redujo su velocidad por unos segundos para disparar contra el vehículo, dejando herido al chofer de la compañía. El conductor fue trasladado hacia un hospital cercano para ser atendido. El atentado ocurrió a plena luz del día y cuando cerca circulaban una madre de familia y una niña, quienes tuvieron que salir corriendo de la escena para evitar ser afectadas.

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Ataque se produjo cuando bus se detuvo para permitir el ingreso de un controlador

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, el vehículo acababa de salir de su patio de maniobras y se detuvo brevemente para que el conductor coordinara con un controlador de la ruta. En ese momento, un sujeto que llevaba gorro, casaca y casco de motociclista se acercó aprovechando que la puerta estaba abierta y disparó directamente contra el hombre al volante.

Posteriormente, el delincuente avanzó unos metros y realizó más de cinco disparos hacia las ventanas y los asientos del vehículo antes de retirarse del lugar. El bus no llevaba pasajeros al momento del atentado. El chofer resultó herido por el impacto de bala y tuvo que ser trasladado en vehículo particular a un centro de salud cercano. Su estado de salud es reservado, según informó el medio.

Sería el tercer ataque contra la empresa

La zona fue cercada por agentes policiales, peritos de Criminalística y una representante del Ministerio Público, quienes realizaron diligencias para recoger evidencias y determinar la ruta de escape del responsable. Según personas vinculadas a la empresa, este sería el tercer atentado que enfrentan y hace aproximadamente un mes también se habría registrado un ataque con una granada.