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León XIV tallado en piedra: artesano de Lambayeque crea piezas con el rostro del papa para turistas

Además, otros artistas lambayecanos presentan textiles y orfebrería inspirados en León XIV. Se propone habilitar espacios para exhibir y vender estas obras durante la visita papal.

Artesanía en Lambayeque por papa León XIV
Artesanía en Lambayeque por papa León XIVComposición LR / Andina
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El arte peruano vuelve a sorprender. Ante la esperada visita del papa León XIV a Lambayeque, el artesano Ruperto Millones Neciosup decidió transformar piedra negra reciclada de antiguas viviendas de adobe en retratos originales del sumo pontífice, a fin de ofrecer un recuerdo único para los visitantes que llegarán hasta la región en noviembre.

Las piezas son elaboradas íntegramente a mano en la Ciudad Eten, a partir de piedras recuperadas que pasan por un cuidadoso proceso de lavado, limpieza, corte y pulido, antes de ser grabadas con herramientas y brocas diamantadas. El resultado es una composición única y exclusiva que podrá ser adquirida por los turistas nacionales y extranjeros.

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León XIV tallado en piedra: proceso y precios

Según explicó el artesano Millones Neciosup a la Agencia Andina, cada pieza tiene un proceso artesanal que empieza con la recuperación y limpieza de la piedra y culmina con el grabado. Este procedimiento puede tomar hasta tres días de trabajo por cada elemento.

Los portarretratos presentan diferentes representaciones de León XIV, entre ellas imágenes con mitra, retratos detallados y diseños estilizados acompañados de elementos religiosos. Cada uno tiene un precio de S/150 en el taller y S/180 cuando son comercializados en ferias.

Más expresiones artísticas ante la visita de León XIV

Además de este producto, el artesano señaló que otros creadores lambayecanos también vienen preparando textiles, pinturas, trabajos de orfebrería y otras expresiones artísticas inspiradas en León XIV. Por ello, planteó habilitar espacios donde esta producción pueda ser exhibida y comercializada durante la visita papal.

La propuesta también incluye artículos de menor tamaño y precio, como cruces, collares, portavelas, pequeñas iglesias y figuras religiosas grabadas en piedra, con precios desde S/5, dirigidos especialmente a turistas y peregrinos que llegarán a la región para el encuentro con el Santo Padre.

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