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Sociedad

Paro de transportistas: exigen medidas ante alza de combustibles y anuncian clases virtuales en Tacna

El gremio cuestiona la falta de claridad sobre el subsidio al transporte en provincias y evalúa elevar el pasaje urbano por el alza del diésel. Empresas se concentraron en el óvalo La Cultura, donde se reportaron incidentes, mientras que los colegios adoptarán medidas flexibles durante el paro.

Transportistas cuestionan falta de claridad sobre subsidio al transporte en provincias
Transportistas cuestionan falta de claridad sobre subsidio al transporte en provinciasFoto: Radio RCC Tacna
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El incremento del precio del diésel motivó un paro de transportistas urbanos e interurbanos de 48 horas en Tacna, convocado para este lunes 28 y martes 29 de septiembre. El gremio exige medidas frente al aumento de sus costos de operación y cuestiona la falta de claridad sobre el subsidio al transporte en provincias. La protesta también genera dificultades para el desplazamiento de estudiantes y trabajadores, por lo que las autoridades dispusieron medidas de flexibilidad educativa y laboral.

Julián Flores, presidente de los transportistas urbanos, sostuvo que las propuestas relacionadas con el subsidio al transporte y la liberación de rutas no responden a las necesidades de la región. “En febrero el precio del combustible estaba 14.20, ahora esta 26.10. Eso lleva a un incremento del 85-86%”, expresó.

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Transportistas cuestionan subsidio y liberación de rutas

Flores cuestionó la falta de precisiones sobre el subsidio destinado al transporte público en las provincias. El Ejecutivo anunció en agosto un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para transportistas de carga y pasajeros, ante el incremento internacional de los combustibles. Sin embargo, el dirigente sostuvo que las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establecen requisitos para acceder al beneficio, pero todavía no existe claridad sobre su aplicación fuera de Lima y Callao.

“Más que nada se ha dado para Lima y Callao por la ATU, para provincias todavía no se ha dado una cosa clara. Nos indican que llenen los requisitos para presentar y luego no está claro”, manifestó.

El dirigente también se refirió a la propuesta de liberar rutas y sostuvo que cualquier modificación debe contar previamente con un estudio técnico de la autoridad municipal. Asimismo, cuestionó las condiciones de las vías y afirmó que las lluvias han evidenciado problemas que afectan la circulación vehicular.

La paralización fue convocada bajo la modalidad de apagado de motores, sin marchas, con una participación estimada de 1.500 transportistas, según Flores. Sin embargo, distintas empresas se concentraron en el óvalo La Cultura para protestar contra el incremento del diésel.

Durante la jornada, mototaxis y taxis continuaron con sus operaciones, mientras que los buses dejaron de circular por la zona. Asimismo, se reportaron incidentes en los que algunas personas intentaron dañar las unidades de mototaxi que prestaban servicio, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Transportistas evalúan aumentar el pasaje urbano

El incremento del combustible también abrió la posibilidad de un reajuste en las tarifas del transporte público. Durante una paralización similar, realizada un mes atrás, algunas empresas intentaron elevar el pasaje; sin embargo, los usuarios continuaron pagando S/1.

Flores sostuvo que cualquier modificación debe responder a una estructura de costos. En ese sentido, indicó que un equipo técnico contratado por la Municipalidad Provincial de Tacna habría establecido un costo promedio de S/2,40 por pasaje, aunque precisó que cada empresa debe adoptar sus decisiones tarifarias dentro de las disposiciones aplicables.

El posible incremento genera rechazo entre los vecinos. Agustín Calderón, dirigente de Promuvil III Etapa, cuestionó la falta de intervención municipal ante los acuerdos tarifarios de las empresas de transporte.

“Nuevamente estamos ante este problema que lamentablemente la municipalidad no está actuando. Ellos se han puesto de acuerdo y han concertado los precios con diferentes empresas, pero no tenemos apoyo”, declaró a Exitosa.

La protesta afecta principalmente a los usuarios que dependen del transporte público para movilizarse por la ciudad. La situación coincide con una jornada de lluvias persistentes en Tacna, que también dificulta el desplazamiento vehicular.

Colegios aplicarán medidas flexibles durante el paro

La Dirección Regional de Educación (DRE) Tacna dispuso que las instituciones educativas adopten medidas preventivas y flexibles durante los dos días de paralización, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

La disposición alcanza a los colegios de Tacna, Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva, Pocollay, Alto de la Alianza, Calana y Pachía, ante las dificultades que podría generar la interrupción del transporte urbano e interurbano.

Por su parte, Juan Ccallo Coarite, representante de las Apafas de Tacna, informó que una encuesta aplicada a 60 instituciones educativas reveló que el 92,6% considera que el paro afectará el normal desarrollo de las actividades escolares. El dirigente también cuestionó que las clases virtuales puedan reemplazar la jornada presencial.

En el ámbito laboral, la Dirección Regional de Trabajo de Tacna comunicó que las empresas públicas y privadas deberán otorgar una hora de tolerancia a sus trabajadores durante las jornadas de protesta. La medida busca facilitar el desplazamiento de quienes enfrenten dificultades para llegar a sus centros de labores.

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