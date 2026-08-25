Paro de 48 horas por alza de combustible: CGTP Loreto inicia movilización y exige subsidio general

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La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto inició este martes 25 de agosto un paro regional de 48 horas en Iquitos para exigir al Gobierno una solución al incremento del precio del combustible, la crisis eléctrica y el avance de la minería ilegal. La protesta provocó el bloqueo de la carretera Iquitos-Nauta, mientras piquetes se instalaron desde la medianoche en varios sectores de la ciudad.

La medida reúne a unos 60 sindicatos de la CGTP, además de transportistas, colectiveros y otras organizaciones que respaldan la plataforma de lucha.

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El secretario general de la CGTP Loreto, Reynaldo Tuanama, explicó a La República que el principal reclamo está relacionado con el subsidio al combustible que plantea el Gobierno. El dirigente cuestionó que el beneficio sea focalizado y advirtió que solo alcanzaría al 10% de los usuarios, por lo que la mayoría de la población quedaría fuera.

Tuanama sostuvo que, según las estimaciones de la organización, el 90% de los motocarristas de Iquitos trabaja en la informalidad. Por ello, consideró que un subsidio focalizado no alcanzaría a la mayoría de conductores y planteó que el apoyo estatal se canalice a través de los grifos para que la reducción del precio beneficie a todos los consumidores.

“Lo que nosotros queremos es que, antes de que este subsidio vaya a ese 10%, se entregue a los dueños de los grifos para que ellos bajen el precio del combustible y, sin discriminación, todos los loretanos podamos beneficiarnos del subsidio”, afirmó.

Combustible, luz y minería ilegal

El segundo eje del reclamo corresponde al servicio eléctrico. Tuanama planteó que Iquitos se conecte al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), al considerar que esa infraestructura permitiría mejorar la calidad y reducir el costo de la energía en la ciudad.

“Lo que pedimos es que nos interconecten del sistema nacional hacia la ciudad de Iquitos, porque esa es la única solución que nos va a dar una energía buena, barata y también viene incluido el internet. La fibra óptica”, señaló.

El dirigente afirmó que los cortes de electricidad constituyen un problema recurrente para la población y sostuvo que la situación se ha extendido durante varios días. En ese contexto, reclamó al Ejecutivo una respuesta que incluya plazos concretos y funcionarios con capacidad para asumir compromisos.

“Lo que queremos es una solución inmediata al precio del combustible y también una respuesta inmediata acerca del fluido eléctrico. Nosotros sufrimos el fluido eléctrico”, manifestó.

La tercera demanda de la central sindical está vinculada con la minería ilegal. Tuanama expresó especial preocupación por el impacto de esta actividad en el río Nanay, fuente de abastecimiento de agua potable para Iquitos, y pidió al Gobierno reforzar las acciones para erradicar la actividad ilegal en la región.

“Nosotros le pedimos al Gobierno que tome al 100% la inquietud del pueblo. Que se erradique todas las minerías ilegales que hay acá en la ciudad de Iquitos y así ese es el reclamo que tiene la población de la ciudad de Iquitos”, declaró.

La CGTP también incluyó en su plataforma demandas relacionadas con la seguridad ciudadana, los derechos laborales y las necesidades del sector Educación. La organización busca que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel con capacidad para tomar decisiones y establecer compromisos verificables.

Sin diálogo con la PCM

Aunque durante las primeras horas de la protesta surgieron versiones sobre un eventual acercamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Tuanama aseguró que, hasta las 11 de la mañana de este martes, la CGTP Loreto no había recibido una comunicación oficial para instalar una mesa de diálogo.

El dirigente señaló que la central sindical entregó sus números telefónicos a la espera de una convocatoria del Ejecutivo. También advirtió que la falta de respuesta podría generar una escalada de la protesta.

“Si hoy no tenemos respuestas, el paro mañana se hace más radical, porque estamos convocando nuevamente a las 10 de la noche para empezar de nuevo a las 00 horas nuevamente del día de mañana”, afirmó.

Tuanama insistió en que la organización no busca únicamente una reunión con funcionarios, sino respuestas con capacidad resolutiva. La CGTP espera que los representantes enviados por el Gobierno puedan asumir compromisos y establecer fechas para atender las demandas.

“Que nos mande representantes con poder de decisión. Que nos venga y nos diga: ‘Esto se va a hacer de acá 10 días, de acá 5 días’. Pero que no nos venga a decir: ‘Vamos a anotar, vamos a llevar al Consejo de Ministros, vamos a ver si se aprueba o no se aprueba’. Eso rechaza la población porque ya está cansada de muchos de estos”, expresó.

El paro regional ocurre en un contexto de preocupación por el costo del combustible en Loreto, donde el transporte terrestre y fluvial tiene un peso central en el traslado de pasajeros y productos. La crisis también ha movilizado a organizaciones de transportistas de la región.

CGTP evalúa radicalizar protesta

La jornada de este martes se desarrolla con piquetes distribuidos en diferentes puntos de Iquitos. Tuanama aseguró que los manifestantes mantienen el compromiso de evitar actos de violencia y destacó que no se han producido enfrentamientos con la Policía Nacional durante las primeras horas.

“Toda la ciudad de Iquitos ha sido cubierta por los piquetes. Piquetes, pero no con armas, no con palos, todo pacíficamente”, afirmó.

La organización evaluará a las seis de la tarde de este martes las acciones que adoptará frente a la respuesta del Ejecutivo. Tuanama advirtió que, si no existen avances, la central sindical podría ampliar o radicalizar la protesta.

“Si el Gobierno no se manifiesta cuando cumplen las 48 horas, nosotros nos veremos obligados a radicalizar nuestra lucha”, sostuvo.

Para este miércoles 26 de agosto, segundo día de la paralización, la CGTP mantiene programados los piquetes y una movilización que tendrá como punto de concentración la plaza 28 de Julio a las tres de la tarde. A esta actividad también se sumarían organizaciones vinculadas a la defensa del agua.

“Nosotros producimos el petróleo, abastecemos a la ciudad de Lima y no es posible que estemos viviendo en esas tinieblas”, manifestó.

La CGTP Loreto espera que durante las próximas horas el Ejecutivo establezca un canal formal de diálogo. De no obtener una respuesta que atienda sus principales demandas, la organización decidirá si mantiene la protesta más allá de las 48 horas previstas. La convocatoria original contempla el paro del martes 25 y miércoles 26 de agosto.