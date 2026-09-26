Cronograma de pagos del sector público de octubre 2026 en el Banco de la Nación: estas son las fechas confirmadas para este mes

Las fechas de pago están distribuidas por ministerios y organismos estatales, permitiendo a los empleados identificar fácilmente cuándo corresponde su depósito.

Las fechas de pago están distribuidas por ministerios y organismos estatales, permitiendo a los empleados identificar fácilmente cuándo corresponde su depósito. Foto: Andina/Composición LR

Los trabajadores del sector público recibirán sus remuneraciones de octubre de 2026 según el cronograma establecido para los pagos a través del Banco de la Nación. Las fechas fueron distribuidas entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre, de acuerdo con la entidad a la que pertenece cada trabajador.

La programación incluye a ministerios, organismos públicos y otras instituciones del Estado. El calendario permite identificar qué sectores están considerados en cada jornada de pago y cuándo corresponde el depósito de los sueldos durante este mes.

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Banco de la Nación: trabajadores públicos cobrarán sus sueldos entre el 20 y 23 de octubre

El cronograma establece cuatro fechas consecutivas para los trabajadores del sector público. La distribución comienza el martes 20 de octubre y continúa hasta el viernes 23, con diferentes ministerios y entidades asignados a cada jornada:

Martes 20 de octubre: Educación, incluidas las universidades; Presidencia del Consejo de Ministros; Transportes y Comunicaciones; Defensa; Poder Judicial; Ministerio Público; Economía y Finanzas; Justicia; Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras; Contraloría General; Congreso; Desarrollo Agrario y Riego; y Energía y Minas.

Educación, incluidas las universidades; Presidencia del Consejo de Ministros; Transportes y Comunicaciones; Defensa; Poder Judicial; Ministerio Público; Economía y Finanzas; Justicia; Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras; Contraloría General; Congreso; Desarrollo Agrario y Riego; y Energía y Minas. Miércoles 21 de octubre: Interior; Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo; y Relaciones Exteriores.

La programación continúa durante las siguientes dos jornadas con otros sectores y organismos estatales. De esta manera, los trabajadores pueden identificar la fecha que corresponde a su institución dentro del calendario de octubre: