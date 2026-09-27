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Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 28 de septiembre: conoce los distritos y horarios

Los usuarios en las zonas afectadas deben tomar precauciones y almacenar agua con anticipación. Los cortes tendrán distintas duraciones según cada sector.

Entre las zonas impactadas están Pachacámac, San Martín de Porres, Comas y Callao, con cortes que van desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., según la ubicación.
Entre las zonas impactadas están Pachacámac, San Martín de Porres, Comas y Callao, con cortes que van desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., según la ubicación.Foto: composición LR
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Sedapal programó para este lunes 28 de septiembre una interrupción temporal del servicio de agua potable en sectores de Lima y el Callao. La suspensión responde a trabajos de mantenimiento y limpieza de infraestructura, por lo que los usuarios de las zonas comprendidas deberán tomar previsiones ante la restricción del suministro.

La empresa recomienda almacenar agua con anticipación y verificar los horarios establecidos para cada área afectada. En esta jornada, las interrupciones tendrán diferentes periodos de duración de acuerdo con el sector donde se realizarán los trabajos.

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¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua este 28 de septiembre y en qué horarios?

Pachacámac

  • Horario de corte de agua: lunes 28 de septiembre, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas: sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 y 447 de Manchay. Comprende las asociaciones Las Dunas de La Molina, El Oasis de La Molina, Las Casuarinas de Collanac y otras localidades, además de A.H. Paul Poblet Lind, A.H. Sol Radiante de Cieneguilla, Las Lomas, Las Palmeras de Frontera, Virgen del Carmen, A.H. Nueva Gales, El Paraíso de La Molina, El Prado de Cieneguilla, Sector Los Jardines, Sector Central, H-1 Bello Horizonte, La Meseta, Los Ángeles, Las Mercedes, UPIS Corazón de Jesús, Villa Hermosa, UPIS Vista Alegre, La Unión Alto, Los Eucaliptos, Los Álamos, Parcela 1, A.H. San Cristóbal, La Pradera, Santa Rosa, El Balcón, La Florida, El Pedregal, Los Sauces de La Molina, A.H. Virgen de Chapi, Sol Radiante, Rinconada Alta, Los Ficus, A.H. Nueva Esperanza y Nuevo Progreso. También están incluidos 24 de Junio y C.P. Balcón del Cielo.
  • Motivo: limpieza de reservorio.

San Martín de Porres

  • Horario de corte de agua: lunes 28 de septiembre, desde las 12:00 m. hasta las 6:00 p. m.
  • Zonas afectadas: avenida Néstor Gambetta, avenida Carlos Izaguirre, avenida Canta Callao, San Diego de Alcalá, río Chillón y la Asociación de Propietarios Residencial Chuquitanta.
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Callao

  • Horario de corte de agua: lunes 28 de septiembre, desde las 12:00 m. hasta las 6:00 p. m.
  • Zonas afectadas: avenida Néstor Gambetta, avenida Carlos Izaguirre, avenida Canta Callao, San Diego de Alcalá, río Chillón y APV Los Ángeles de Oquendo - II etapa.

Comas

  • Horario de corte de agua: lunes 28 de septiembre, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas: A.H. Clorinda Málaga de Prado, comité 10, y A.H. Clorinda Málaga de Prado, comité 13.

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