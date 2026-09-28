De joya histórica a ruinas: la interminable espera para restaurar el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en La Libertad

La restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Libertad, está paralizada por falta de acceso al recinto, impidiendo avanzar en el plan de recuperación.

La restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Libertad, está paralizada por falta de acceso al recinto, impidiendo avanzar en el plan de recuperación. Foto: Panorama - Panamericana/Composición LR

La restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en La Libertad, permanece paralizada pese a que existe un proyecto valorizado en más de S/30 millones. La empresa encargada necesita ingresar al recinto para continuar con la elaboración del expediente técnico, pero el personal técnico no cuenta con autorización para acceder al templo, según un informe emitido por el dominical Panorama.

El santuario tiene más de 400 años de antigüedad y es considerado un monumento histórico nacional. En su interior conserva murales, reliquias y esculturas de valor histórico y religioso. El proceso de restauración comenzó tras un convenio suscrito en junio de 2025 entre el Gobierno Regional de La Libertad, la Dirección Desconcentrada de Cultura y el Arzobispado.

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Restauración del templo de Nuestra Señora de Guadalupe permanece paralizada por falta de acceso al santuario

Según Panorama, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, la empresa Paltarumi obtuvo la adjudicación para ejecutar el proyecto de recuperación del templo. Sin embargo, el proceso quedó entrampado luego de que el Arzobispado de Trujillo presentara, el 22 de julio, una propuesta para concluir de común acuerdo el convenio de restauración.

En ese documento, el Arzobispado cuestionó la rigurosidad y la debida diligencia aplicadas durante la selección de los postores. Por su parte, la empresa sostiene que requiere ingresar al santuario para continuar con los estudios necesarios para elaborar el expediente técnico. El Gobierno Regional de La Libertad indicó que está dispuesto a levantar las observaciones que correspondan, aunque precisó que la autorización para ingresar al recinto no depende de esta entidad.

Vecinos de Guadalupe realizan vigilia y exigen una solución para recuperar el histórico templo

Ante la paralización del proyecto, vecinos del distrito de Guadalupe mantienen una vigilia y solicitan que se permita continuar con la restauración del santuario. Los vecinos llegaron hasta el Arzobispado para pedir una solución que permita retomar las acciones previstas para recuperar el histórico recinto religioso.

Los vecinos también manifestaron su preocupación por las condiciones del templo ante la posibilidad de lluvias relacionadas con el fenómeno de El Niño. Mientras continúa la espera por una respuesta, la restauración permanece pendiente y el personal técnico de la empresa no ha podido ingresar al santuario para avanzar con los estudios y la elaboración del expediente.