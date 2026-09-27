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Sociedad

Conferencia Episcopal Peruana confirma el cronograma de las 4 misas del papa León XIV en Chiclayo, Pucallpa y Lima

La primera misa del papa León XIV en Chiclayo espera reunir a más de un millón de personas, mientras que en Lima se proyecta una afluencia de al menos 1,2 millones, en la Base Aérea Las Palmas.

Se espera una gran afluencia de asistentes, con más de un millón de personas en Chiclayo y 1,2 millones en Lima, según la Conferencia Episcopal Peruana.
Se espera una gran afluencia de asistentes, con más de un millón de personas en Chiclayo y 1,2 millones en Lima, según la Conferencia Episcopal Peruana.Foto: Andina/Composición LR
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El papa León XIV celebrará cuatro misas durante su visita al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. La Conferencia Episcopal Peruana confirmó que las ceremonias se realizarán en Chiclayo, Pucallpa y Lima, con jornadas previstas para congregar a miles de fieles durante el recorrido del pontífice por el país.

La primera misa tendrá lugar el viernes 13 de noviembre en Chiclayo, mientras que la segunda se realizará el sábado 14 en Santa Cruz de Succhabamba, también en Lambayeque. El domingo 15 será el turno de Pucallpa y la última celebración se desarrollará el lunes 16 en Lima, en la Base Aérea Las Palmas.

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Papa León XIV en Perú: conoce las fechas, horarios y lugares de sus cuatro misas

El cronograma contempla cuatro celebraciones eucarísticas distribuidas entre Lambayeque, Ucayali y Lima. Las fechas, horarios y lugares confirmados son:

  • Viernes 13 de noviembre, 10.30 a. m.: explanada frente a las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.
  • Sábado 14 de noviembre, 11.00 a. m.: explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Lambayeque.
  • Domingo 15 de noviembre, 4.45 p. m.: Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa.
  • Lunes 16 de noviembre, 10.30 a. m.: Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima.

La primera celebración en Chiclayo contempla una asistencia superior al millón de personas, de acuerdo con la estimación de monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador nacional de la visita. Para la misa de Lima, se calcula una concurrencia de al menos 1,2 millones de personas.

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Chiclayo tendrá dos de las cuatro celebraciones. La primera será en las Pampas de Pimentel, mientras que la segunda se desarrollará en Santa Cruz de Succhabamba, lugar elegido para acercar la visita papal a poblaciones más alejadas. Ambas jornadas se realizarán en la región Lambayeque.

En Pucallpa, la misa se realizará en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y estará acompañada por un encuentro con representantes de comunidades amazónicas. El cierre de la agenda eucarística será en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde también estará presente la imagen del Señor de los Milagros. Las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú ya recibieron una misa papal en enero de 2018, durante la visita del papa Francisco.

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