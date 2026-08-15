Alza del combustible: Gobierno compromete S/105 millones a subsidios para transportistas

El nuevo esquema de subsidio al transporte establece criterios distintos para calcular la asignación, según el tipo de servicio y la zona donde operan las unidades. | Composición LR/Difusión

El nuevo esquema de subsidio al transporte establece criterios distintos para calcular la asignación, según el tipo de servicio y la zona donde operan las unidades. | Composición LR/Difusión

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El Gobierno aprobó un paquete de subsidios de hasta S/105 millones para reducir el impacto que el incremento del precio de los combustibles viene generando sobre los costos de operación del transporte terrestre. La medida tendrá una duración de tres meses y contempla mecanismos distintos para los servicios que operan fuera de Lima y Callao y para el transporte urbano bajo competencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

El esquema fue establecido mediante el Decreto de Urgencia N.°007-2026 y contempla dos modalidades. La primera, denominada Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional), está dirigida a los servicios regulares de pasajeros de ámbito nacional, regional y provincial, además del transporte terrestre de mercancías. En tanto, el META-Lima y Callao comprende a los operadores del transporte público regular habilitados por la ATU y calcula el apoyo en función del kilometraje efectivamente recorrido.

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Subsidio será calculado según el combustible adquirido

En el caso del META-Nacional, el Estado reconocerá S/4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular comprado por los transportistas que cumplan las condiciones establecidas. El beneficio se aplicará en tres periodos: del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

El monto no se calculará sobre una estimación del consumo, sino sobre el volumen efectivamente adquirido. Para sustentar las compras, los beneficiarios deberán presentar comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores que tengan inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

El acceso tampoco será automático para cualquier propietario de un vehículo. Entre las condiciones figuran contar con autorización vigente para prestar el servicio, tener vehículos habilitados y mantener el RUC activo y en condición de habido. La validación de la información estará a cargo de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, SUNAT y Osinergmin.

El pago se realizará mediante el Banco de la Nación u otras empresas del sistema financiero. Los recursos podrán ser depositados en cuentas existentes, nuevas cuentas o tarjetas a nombre de los beneficiarios.

Lima y Callao tendrán un cálculo diferente

Para el transporte público regular autorizado por la ATU, el subsidio no estará vinculado directamente con los galones comprados. El META-Lima y Callao utilizará como referencia el kilometraje efectivamente recorrido y validado mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

Los montos serán de S/0.50 por kilómetro para ómnibus, S/0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses. Este mecanismo también tendrá una vigencia de tres meses y busca relacionar el desembolso con la prestación efectiva del servicio.

La norma establece además restricciones para evitar que un mismo vehículo genere pagos duplicados por un mismo concepto. Los operadores que se encuentren bajo la competencia de la ATU no podrán acogerse al META-Nacional y, si corresponde, deberán hacerlo exclusivamente mediante el mecanismo diseñado para Lima y Callao.

¿Cómo se distribuirán los S/105 millones?

El financiamiento se dividirá entre ambos programas. Hasta S/60 millones serán destinados al META-Nacional, mientras que otros S/45 millones corresponderán al mecanismo para Lima y Callao. Los recursos provendrán de transferencias con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y, en el segundo caso, también tendrán como destino la ATU.

La decisión se produce en un contexto de incremento de los precios de referencia del diésel durante julio y agosto, en medio de una mayor volatilidad del mercado energético internacional. El aumento de este insumo repercute directamente sobre los costos que enfrentan las empresas y transportistas, especialmente en actividades donde el combustible representa una parte relevante del gasto operativo.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el Gobierno optó por un esquema focalizado en lugar de un subsidio generalizado. La medida, según explicó, busca dirigir los recursos hacia los transportistas que cumplan con las condiciones previstas en la norma.

El efecto final dependerá, entre otros factores, del número de transportistas que cumplan los requisitos y del volumen de combustible o kilometraje que sea reconocido durante los tres meses de vigencia.