Sunat remata 26 inmuebles desde S/ 5.000 en Surco, Chorrillos y San Isidro: lista de casas, depas y terrenos embargados

La Sunat llevará a cabo el quinto remate de bienes embargados el 30 de septiembre en Lima, con 26 inmuebles valorizados en más de S/ 6.8 millones, incluyendo viviendas y locales comerciales.

La Sunat llevará a cabo el quinto remate de bienes embargados el 30 de septiembre en Lima, con 26 inmuebles valorizados en más de S/ 6.8 millones, incluyendo viviendas y locales comerciales. Foto: Andina/Composición LR

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará este miércoles 30 de setiembre su quinto remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas. La subasta se desarrollará en Lima y reunirá 26 inmuebles valorizados en conjunto en S/ 6.804.173,82.

La oferta incluye propiedades residenciales, comerciales e industriales ubicadas en distintos distritos y ciudades. Entre los bienes figuran casas, departamentos, depósitos, estacionamientos, oficinas, terrenos, tiendas y un local industrial, con precios base que parten de montos inferiores a S/ 6.000 y llegan hasta más de S/ 2,5 millones.

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Sunat rematará casas, departamentos, terrenos y estacionamientos con precios base desde S/ 5.287

Los postores encontrarán propiedades con diferentes características y precios base. En Lima, la oferta contempla una casa en Villa El Salvador, departamentos en Chorrillos y Santiago de Surco, además de estacionamientos en San Isidro y Surco. También hay depósitos en Surco, Surquillo y San Miguel.

Entre los precios base más bajos se encuentran varios depósitos y un terreno en Pachacamac. La relación incluye:

Depósito en Surquillo: S/ 5,287.04.

Depósito en San Miguel: S/ 5,865.95.

Depósito en San Miguel: S/ 6,552.38.

Depósito en San Miguel: S/ 7,969.65.

Terreno en Pachacamac: S/ 31,780.75.

Casa en Villa El Salvador: S/ 154,834.93.

Departamento en Santiago de Surco: S/ 300,378.35.

También se ofrecerán cuatro terrenos ubicados en Carabayllo, Castilla, Guadalupe y Pachacamac, mientras que los estacionamientos estarán situados en San Isidro y Santiago de Surco. La vivienda de dos pisos ubicada en Piura tiene un precio base de S/153.454,42.

Estos son los 26 inmuebles embargados que serán subastados en Lima y otras ciudades

La oferta también comprende propiedades destinadas a actividades comerciales y empresariales. En San Juan de Lurigancho se rematarán dos oficinas, dos tiendas y un local industrial cuyo precio base asciende a S/2.519.406,87, el monto más alto de toda la convocatoria.

Los interesados podrán participar mediante la modalidad de sobre cerrado. Bajo este mecanismo, las propuestas económicas se colocan en un ánfora y se considera ganadora la oferta más alta que cumpla con las condiciones establecidas. Para participar, los postores solo necesitan presentar su DNI.

La subasta se realizará en la sede de la Sunat ubicada en Av. Arenales 335-357, en el Cercado de Lima, al costado del Fuero Militar Policial. La inscripción y participación son gratuitas.