Precio del dólar hoy en Perú, lunes 28 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

El precio del dólar hoy , lunes 28 de septiembre de 2026, se sitúa en S/3,390 para la compra y S/3,420 para la venta en el mercado paralelo peruano. Aquí puedes revisar cómo se cotiza la moneda estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores presentados por entidades oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 28 de septiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank