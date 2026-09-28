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Alerta meteorológica: 12 regiones registrarán nevadas, tormentas y lloviznas costeras hasta el 30 de septiembre, según Senamhi

Se emitirán alertas en 12 departamentos, con nevadas que pueden acumular hasta cuatro centímetros en altitudes superiores a los 3.800 metros, advierte Senamhi.

Se prevén precipitaciones que varían entre 5 y 20 milímetros por día en diferentes regiones. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
Se prevén precipitaciones que varían entre 5 y 20 milímetros por día en diferentes regiones. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.Foto: Andina/difusión/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó un nuevo periodo de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país entre el lunes 28 y martes 29 de septiembre. El episodio incluirá nieve, granizo, aguanieve y lluvia, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h.

Las condiciones meteorológicas también alcanzarán a la costa centro y sur, donde se prevén lloviznas hasta el miércoles 30 de septiembre. En total, 12 departamentos se encuentran bajo alerta por estas condiciones, mientras que los acumulados de nieve en zonas altoandinas podrían llegar aproximadamente a cuatro centímetros.

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Senamhi advierte nevadas y granizo en siete regiones de la sierra centro y sur

El pronóstico señala que el granizo se presentará en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas alcanzarían zonas que superan los 3.800 metros. Los acumulados de nieve llegarían a unos cuatro centímetros y afectarían principalmente a Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Para este lunes también se esperan precipitaciones en diferentes zonas del país. Los acumulados previstos alcanzarían alrededor de 20 milímetros por día en Tumbes, cerca de 6 milímetros en la costa de Piura y entre 5 y 15 milímetros diarios en la sierra norte. En la sierra centro se estiman registros de entre 9 y 14 milímetros, mientras que en la sierra sur variarían entre 8 y 15 milímetros por día.

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Lluvias y vientos ponen en alerta a 12 regiones del país

Además de las siete regiones donde se prevén nevadas y granizo, la alerta meteorológica comprende también a Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lambayeque y Lima. El Senamhi mantiene estos departamentos dentro del área de vigilancia por las condiciones previstas para los próximos días.

En paralelo, la costa centro y sur tendrá episodios de llovizna de moderada a fuerte intensidad hasta el miércoles 30 de septiembre. Estas precipitaciones estarán acompañadas por un incremento de la velocidad del viento, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Senamhi.

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