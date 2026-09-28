López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Rafael López Aliaga cuestionó la respuesta de Keiko Fujimori frente a la inseguridad ciudadana y comparó su gestión con la de la expresidenta Dina Boluarte. En una entrevista en 'Sin Medias Tintas', sostuvo que esperaba una reacción más rápida ante el avance de los asesinatos, extorsiones y cobros de cupos. “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori. Yo esperaba eso, una solución de shock”, afirmó.

López Aliaga aseguró que el problema de la criminalidad requiere decisiones inmediatas. Según su propio balance, en los primeros 60 y pico días del actual Gobierno hubo “más de 200, casi 300 muertos”. El también exalcalde de Lima sostuvo que la situación también se refleja en los cobros de cupos que, según relató a partir de conversaciones con personas de barrios vulnerables, afectan a una parte importante de la población. “Ocho de diez pagan cupo”, afirmó.

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El líder de Renovación Popular consideró que el Ejecutivo no necesita esperar una delegación amplia del Congreso para actuar contra la delincuencia. Puso como ejemplo a Dina Boluarte y recordó que, durante su administración, el Ejecutivo emitía decretos de urgencia con frecuencia. “No necesitas tanta, tanta delegación de facultades”, manifestó. Luego agregó: “Dina Boluarte, que no era muy trabajadora que digamos, sacaba un decreto de urgencia cada semana”.

Para López Aliaga, el Gobierno de Keiko Fujimori puede presentar medidas específicas y pedir que sean discutidas con rapidez en el Parlamento. Entre sus propuestas mencionó que los sicarios y extorsionadores sean considerados “terroristas urbanos” y que sus casos pasen a tribunales militares. Reconoció que esa medida requiere cambios legislativos, pero sostuvo que el Ejecutivo puede presentar las iniciativas directamente ante la Cámara de Diputados sin esperar toda la delegación solicitada.

López Aliaga asegura que su bancada no bloqueará al Gobierno de Fujimori

Pese a sus cuestionamientos, Rafael López Aliaga sostuvo que Renovación Popular no buscará obstaculizar al Ejecutivo desde el Congreso. Afirmó que su bancada no pretende “boicotear” al Gobierno de Keiko Fujimori ni utilizar las herramientas parlamentarias para frenar su gestión. “No vamos a boicotear ninguna delegación de facultades, no vamos a interpelar ministros”, declaró.

También planteó que algunas medidas pueden avanzar mediante el Congreso sin esperar que se apruebe todo el paquete solicitado por el Ejecutivo. Explicó que una propuesta puede recibir un dictamen favorable o uno en minoría y continuar su recorrido parlamentario. Su planteamiento fue que las iniciativas relacionadas con la seguridad tengan un trámite rápido entre la Cámara de Diputados y el Senado.