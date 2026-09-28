Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este lunes 28 de septiembre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones están jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Bélgica vs Francia y Turquía vs Italia por la segunda fecha del certamen. En cuanto a los enfrentamientos amistosos de fecha FIFA, Japón y Venezuela se enfrentan a primera hora, al igual que Corea del Sur ante Uruguay.

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Georgia vs Ucrania

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Armenia vs Montenegro

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Letonia vs Chipre

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Bélgica vs Francia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Turquía vs Italia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Irlanda del Norte vs Hungría

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Rumanía vs Bosnia-Herzegovina

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Suecia vs Polonia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos amistosos internacionales HOY

Japón vs Venezuela

Hora: 5.25 a. m.

Canal: Telemundo

Corea del Sur vs Uruguay

Hora: 6.00 a. m.

Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

San Lorenzo vs Recoleta

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Libertad vs Olimpia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY