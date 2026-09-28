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Deportes

Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos europeos y campeonatos sudamericanos.

Francia, Italia y Uruguay juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/CONMEBOL/composición LR
Francia, Italia y Uruguay juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/CONMEBOL/composición LR
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Los partidos de este lunes 28 de septiembre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones están jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Bélgica vs Francia y Turquía vs Italia por la segunda fecha del certamen. En cuanto a los enfrentamientos amistosos de fecha FIFA, Japón y Venezuela se enfrentan a primera hora, al igual que Corea del Sur ante Uruguay.

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Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Georgia vs Ucrania
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Armenia vs Montenegro
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Letonia vs Chipre
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Bélgica vs Francia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Turquía vs Italia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Irlanda del Norte vs Hungría
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Rumanía vs Bosnia-Herzegovina
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Suecia vs Polonia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos amistosos internacionales HOY

  • Japón vs Venezuela
  • Hora: 5.25 a. m.
  • Canal: Telemundo
  • Corea del Sur vs Uruguay
  • Hora: 6.00 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • San Lorenzo vs Recoleta
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Libertad vs Olimpia
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Wanderers vs Albion
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: VTV++

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