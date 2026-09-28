Partidos de hoy, lunes 28 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos europeos y campeonatos sudamericanos.
Los partidos de este lunes 28 de septiembre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones están jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este lunes continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Bélgica vs Francia y Turquía vs Italia por la segunda fecha del certamen. En cuanto a los enfrentamientos amistosos de fecha FIFA, Japón y Venezuela se enfrentan a primera hora, al igual que Corea del Sur ante Uruguay.
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Georgia vs Ucrania
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Armenia vs Montenegro
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Letonia vs Chipre
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bélgica vs Francia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Turquía vs Italia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Irlanda del Norte vs Hungría
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Rumanía vs Bosnia-Herzegovina
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Suecia vs Polonia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos amistosos internacionales HOY
- Japón vs Venezuela
- Hora: 5.25 a. m.
- Canal: Telemundo
- Corea del Sur vs Uruguay
- Hora: 6.00 a. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- San Lorenzo vs Recoleta
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Libertad vs Olimpia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Wanderers vs Albion
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: VTV++