Dos estudiantes encontraron una nueva especie de protoanfibio de hace 309 millones de años y le pusieron el nombre de sus madres

El hallazgo, realizado en Mazon Creek, Illinois, muestra detalles excepcionales del fósil, como escamas, gastralias y contornos corporales, lo que ayuda a reconstruir la anatomía de la especie. | Foto: Field Museum of Natural History

El hallazgo, realizado en Mazon Creek, Illinois, muestra detalles excepcionales del fósil, como escamas, gastralias y contornos corporales, lo que ayuda a reconstruir la anatomía de la especie. | Foto: Field Museum of Natural History

Dos estudiantes vinculadas al Museo Field identificaron una nueva especie de protoanfibio a partir de un fósil de unos 309 millones de años. El ejemplar había sido clasificado inicialmente como parte de otra especie conocida.

El animal fue bautizado como Jeanerpeton mazonensis, un nombre que rinde homenaje a las madres de las investigadoras, ambas llamadas Jean. El hallazgo aporta nuevos datos sobre los primeros anfibios que habitaron la Tierra mucho antes de la aparición de los dinosaurios.

Se confundió con la especie Amphibamus grandiceps, pero un análisis minucioso permitió su correcta identificación.

El fósil conservaba detalles poco comunes de un animal prehistórico

El ejemplar fue encontrado en Mazon Creek, Illinois, un yacimiento que durante el Carbonífero era un enorme delta fluvial pantanoso. La rápida acumulación de sedimentos permitió conservar restos de animales con un nivel de detalle poco habitual en los fósiles.

Los investigadores pudieron identificar escamas en la espalda, pequeñas costillas ventrales conocidas como gastralias e incluso impresiones de los ojos. También se conservaron detalles del contorno corporal y de las almohadillas de los dedos, características que ayudaron a reconstruir parte de su anatomía.

Durante años fue confundido con otra especie de protoanfibio

El fósil había sido atribuido inicialmente a Amphibamus grandiceps, una especie conocida en la región. Sin embargo, una revisión más detallada reveló que sus características anatómicas no coincidían completamente con las de ese grupo.

El análisis permitió establecer que se trataba de un animal diferente y reconocerlo oficialmente como Jeanerpeton mazonensis. El estudio, publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology, demuestra que la revisión de colecciones fósiles puede revelar especies que permanecieron ocultas durante décadas.

