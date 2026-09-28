Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Ciencia

Dos estudiantes encontraron una nueva especie de protoanfibio de hace 309 millones de años y le pusieron el nombre de sus madres

Este hallazgo ofrece nueva información sobre los primeros anfibios que existieron antes de los dinosaurios, lo que destaca características únicas de su anatomía.

El hallazgo, realizado en Mazon Creek, Illinois, muestra detalles excepcionales del fósil, como escamas, gastralias y contornos corporales, lo que ayuda a reconstruir la anatomía de la especie.
El hallazgo, realizado en Mazon Creek, Illinois, muestra detalles excepcionales del fósil, como escamas, gastralias y contornos corporales, lo que ayuda a reconstruir la anatomía de la especie. | Foto: Field Museum of Natural History
Por
google iconLa República en Google

Dos estudiantes vinculadas al Museo Field identificaron una nueva especie de protoanfibio a partir de un fósil de unos 309 millones de años. El ejemplar había sido clasificado inicialmente como parte de otra especie conocida.

El animal fue bautizado como Jeanerpeton mazonensis, un nombre que rinde homenaje a las madres de las investigadoras, ambas llamadas Jean. El hallazgo aporta nuevos datos sobre los primeros anfibios que habitaron la Tierra mucho antes de la aparición de los dinosaurios.

se confundió con la especie Amphibamus grandiceps, pero un análisis minucioso permitió su correcta identificación.

Se confundió con la especie Amphibamus grandiceps, pero un análisis minucioso permitió su correcta identificación.

Puedes ver

En 1840 llevaron un camello de Tenerife a Australia para explorar el desierto: hoy sus descendientes forman una enorme población salvaje

lr.pe

El fósil conservaba detalles poco comunes de un animal prehistórico

El ejemplar fue encontrado en Mazon Creek, Illinois, un yacimiento que durante el Carbonífero era un enorme delta fluvial pantanoso. La rápida acumulación de sedimentos permitió conservar restos de animales con un nivel de detalle poco habitual en los fósiles.

Los investigadores pudieron identificar escamas en la espalda, pequeñas costillas ventrales conocidas como gastralias e incluso impresiones de los ojos. También se conservaron detalles del contorno corporal y de las almohadillas de los dedos, características que ayudaron a reconstruir parte de su anatomía.

Puedes ver

Nadie puede entrar en esta isla de la India: sus habitantes viven aislados del mundo y su idioma sigue siendo un misterio

lr.pe

Durante años fue confundido con otra especie de protoanfibio

El fósil había sido atribuido inicialmente a Amphibamus grandiceps, una especie conocida en la región. Sin embargo, una revisión más detallada reveló que sus características anatómicas no coincidían completamente con las de ese grupo.

El análisis permitió establecer que se trataba de un animal diferente y reconocerlo oficialmente como Jeanerpeton mazonensis. El estudio, publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology, demuestra que la revisión de colecciones fósiles puede revelar especies que permanecieron ocultas durante décadas.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva a investigado por agredir a policía

Feminicidio en Ate: suboficial de la PNP asesinó a su esposa con la que se casó hace pocos días; familia exige justicia

Piura: padres de adolescentes del Centro Juvenil Miguel Grau fortalecen la comunicación familiar

Ciencia

Científicos crean un tejido de lana de oveja para obtener agua potable sin electricidad: funcionó 10 horas sin acumular sal

Explorer, el exoesqueleto español que podrá acompañar a niños al colegio y al parque como alternativa a las sillas de ruedas

Un posible geoglifo detectado con Google Earth en los Andes intriga a arqueólogos: podría ser un centro ceremonial preincaico

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña