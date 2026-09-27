Resultados de La Tinka del domingo 27 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Este miércoles 23 de septiembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/30.023.898. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del domingo 27 de septiembre 20:00 Premios que podrías ganar • 6 aciertos: Pozo millonario • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador • 4 aciertos: S/100 para cada ganador • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador • 3 aciertos: S/5 para cada ganador • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado 19:34 ¿Qué número suelen salir en La Tinka? De acuerdo con los datos suministrados por Intralot, los dígitos que se han seleccionado con mayor frecuencia en los sorteos de La Tinka incluyen el 13, 12, 39 y 14. Esta tendencia en la elección de los participantes hacia estos números se atribuye a su constante presencia en los resultados de los sorteos, incentivando así su elección repetida.

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.