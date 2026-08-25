Transportistas exigen a Keiko Fujimori ser incluidos en mesas de trabajo y evalúan paro de 24 horas

Diversos gremios y sindicatos de choferes se reunieron para evaluar medidas ante constantes ataques | Foto: La República / Grecia Infante

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La mañana de este 25 de agosto se llevó a cabo una reunión entre diversos gremios y sindicatos de choferes ante los constantes ataques registrados contra los transportistas. En ese contexto, los dirigentes solicitaron una reunión con Keiko Fujimori y pidieron ser incluidos en las diferentes mesas de trabajo para abordar la problemática del sector.

El presidente de ASOTRANI-Perú, Walter Carrera, señaló que las reuniones con el Gobierno deberían contar con la participación de choferes y propietarios de vehículos. Asimismo, sostuvo que los transportistas deberían ser incluidos en los subsidios.

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”El conductor y el propietario van de la mano. Por ello el subsidio debería de replantearse de cómo está establecido en el decreto 007, donde solo beneficia a los propietarios”, indicó.

El grupo de gremios y sectores involucrados enviará un documento para solicitar una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. De no recibir una respuesta, los dirigentes evaluarán y aprobarán una medida de fuerza por 24 horas como medida de protesta.

Walter Carrera, presidente de la Asociación de transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI)

Sin respuesta a la medida de Keiko

Por otro lado, Walter Carrera cuestionó los resultados de las medidas implementadas durante el actual gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y señaló que el denominado Plan Escudo no estaría dando los resultados esperados frente a la criminalidad que afecta a los conductores.

"Lamentablemente las leyes dispuestas vienen generando impunidad con el crimen organizado, por ello pedimos será derogadas", expresó.

Asimismo, señaló que ninguna iniciativa ni plan podrá ejecutarse de manera efectiva por parte del Gobierno mientras no se modifiquen las leyes que, según sostuvo, terminan favoreciendo al crimen organizado. En ese sentido, consideró necesario adoptar medidas firmes para fortalecer la lucha contra la delincuencia.

Otros dirigentes también se pronuncian

Por su parte, el coordinador unitario de Trabajadores de Transporte Terrestre, Elmer Mercado, cuestionó la falta de acciones por parte de los gerentes de transporte ante los constantes asesinatos de conductores. Señaló que, en lugar de priorizar la seguridad de los transportistas, los gerentes estarían enfocándose en negociaciones relacionadas con bonificaciones de ruta, ampliaciones de recorridos e incremento de flota.

"Hago un llamado a todos los conductores, que iremos a cada paradero y cada terminal para convocar un paro indefinido y defendernos entre todos", refirió el dirigente.

También expresó su molestia la vicepresidenta de COTRA-Perú, Paulina Hermoza, quien denunció que los transportistas vienen siendo víctimas de presuntas extorsiones por parte de algunos empresarios desde hace décadas. Según señaló, se les exigía el pago de hasta 1.000 dólares cada seis meses para obtener la tarjeta de circulación que les permita transitar por determinadas vías públicas.

Finalmente, Hermoza cuestionó que las autoridades continúen reuniéndose únicamente con los empresarios y advirtió que, de mantenerse esta situación, podría repetirse el escenario registrado durante gobiernos anteriores.