Tres menores son retenidos tras denuncia de agresión sexual contra escolar de 13 años en Chiclayo

La madre de la menor denunció la presunta agresión en la Comisaría del Norte de Chiclayo. | Composición LR

La madre de la menor denunció la presunta agresión en la Comisaría del Norte de Chiclayo. | Composición LR

Tres adolescentes de 13, 14 y 16 años fueron retenidos por la Policía Nacional tras ser señalados como presuntos implicados en una denuncia de agresión sexual contra una escolar de 13 años, en Chiclayo, región Lambayeque.

El caso fue denunciado por la madre de la menor, quien acudió a la comisaría del Norte de Chiclayo luego de conocer el testimonio de su hija. La Fiscalía de Familia quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la presunta responsabilidad de cada uno de los adolescentes.

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Madre encontró a su hija desorientada

De acuerdo con la denuncia, la adolescente salió de su vivienda, ubicada en el distrito de Pimentel, con la intención de reunirse con uno de sus compañeros de escuela.

Al transcurrir varias horas, la madre intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Ante la preocupación por su paradero, decidió acudir a la vivienda del compañero.

En el lugar encontró a su hija desorientada. Posteriormente, la menor relató lo que habría ocurrido, información que fue trasladada por su madre a las autoridades policiales.

Según la denuncia, la adolescente habría sido obligada por los involucrados a ingerir una sustancia conocida como tusi, tras lo cual perdió el conocimiento.

La menor señaló posteriormente que habría sido víctima de una agresión sexual por parte de uno de sus compañeros. Las circunstancias exactas del hecho y la participación que habría tenido cada uno de los adolescentes deberán ser determinadas durante la investigación.

Fiscalía de Familia investiga el caso

Tras la denuncia, la Policía retuvo a los tres adolescentes señalados en la investigación y los puso a disposición de la Fiscalía de Familia.

El Ministerio Público deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer la denuncia, determinar qué ocurrió y establecer la responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los involucrados, de acuerdo con su edad y las normas aplicables a adolescentes en conflicto con la ley.

La investigación deberá considerar también las declaraciones de la menor y los resultados de las evaluaciones y pericias que dispongan las autoridades.

Otro caso de presunta agresión sexual involucra a escolares

El caso ocurre pocos días después de la denuncia presentada por la familia de un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

Según las diligencias fiscales, la presunta agresión habría ocurrido el 15 de setiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes luego de una actividad de futsal. Al día siguiente, la familia del adolescente presentó la denuncia ante la Policía.

La PNP intervino inicialmente a diez estudiantes de quinto de secundaria que integraban el equipo sub-17 de futsal. La Séptima Fiscalía de Familia dispuso que el adolescente agraviado declare mediante cámara Gesell.

En paralelo, el Ministerio de Educación activó el protocolo de convivencia escolar y protección de estudiantes.

Posteriormente, el Poder Judicial dispuso el internamiento preventivo de seis adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por un periodo de cuatro meses, mientras continúan las investigaciones del caso.

Ambas investigaciones permanecen en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades individuales que correspondan.