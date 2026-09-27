Lula enfrenta a Flávio Bolsonaro en una primera vuelta más ajustada que la elección de 2022 en Brasil

A una semana de la primera vuelta presidencial, Brasil llega a las urnas con una disputa más estrecha que la registrada en la misma etapa de la elección de 2022. Lula da Silva aparece con una ventaja de cuatro puntos sobre Flávio Bolsonaro en los sondeos, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error. Datafolha ubicó al presidente en 40% y al senador del PL en 36%, mientras Quaest registró 37% para el candidato del PT y 33% para su rival.

El contraste con hace cuatro años es claro. En septiembre de 2022, Datafolha mostraba a Lula con 47% frente al 33% de Jair Bolsonaro, una distancia de 14 puntos. Quaest, por su parte, registraba 44% para el dirigente petista y 34% para el entonces mandatario, con una diferencia de 10 puntos. En aquella primera vuelta, sin embargo, el resultado final fue más cerrado, con 48,43% para Lula y 43,20% para Bolsonaro.

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Encuestas marcan diferencia de cuatro puntos frente a 2022

Las encuestas Datafolha y Quaest muestran un escenario distinto al de la última semana de la elección anterior. En el caso del primer instituto, el levantamiento publicado el 17 de septiembre situó a Lula con 39% y a Flávio con 36%, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Quaest, en tanto, registró 37% para el actual presidente y 33% para el senador del PL. El sondeo fue realizado entre el 17 y el 20 de septiembre con 2.004 entrevistas presenciales y también estableció un margen de error de dos puntos.

La distancia de los dos principales postulantes se redujo durante la campaña. En junio, Datafolha mostraba una diferencia de 10 puntos entre ambos, con 41% para Lula y 31% para Flávio. En agosto, la brecha pasó a seis puntos y luego cayó a tres en el estudio del 21 de septiembre.

Lula prohíbe apuestas y desata polémica electoral

En la recta final, Lula puso las apuestas deportivas en el centro del debate con una medida provisional que prohíbe la operación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija en el país. La disposición también alcanza los juegos en línea y los casinos virtuales.

El mandatario defendió la decisión por sus efectos. “Tomé esa actitud drástica porque sé que hay muchas personas endeudadas. El juego se convirtió en una desgracia en la vida de la gente pobre porque apuestan, pierden, se endeudan para seguir apostando y pierden el control sobre la deuda”, afirmó.

Flávio cuestionó el anuncio y acusó al Gobierno de realizar una “estafa electoral”. Su argumento apunta a que la administración de Lula había regulado antes este mercado, autorizado a 85 empresas y recaudado impuestos de sus operaciones. La medida tiene fuerza de ley, pero debe ser aprobada por el Congreso en un plazo de 120 días.

Candidatos se concentran en periferias de São Paulo y Río

Lula y Flávio eligieron las periferias de São Paulo y Río de Janeiro para sus actos de campaña. El presidente encabezó una marcha en São Miguel, en la zona este de São Paulo, mientras el senador participó en una caravana de motocicletas en São João de Meriti, en el área metropolitana de Río.

Los dos estados concentran una parte importante del electorado nacional. São Paulo reúne 34,1 millones de votantes, Minas Gerais 16,4 millones y Río de Janeiro 12,9 millones, según los datos citados del Tribunal Superior Electoral.

PT denuncia restricción de Meta e injerencia extranjera

El PT también llevó la disputa al terreno digital después de que Meta restringiera la cuenta publicitaria de Lula. El partido afirmó que el perfil oficial del presidente fue desactivado un día antes y pidió a la plataforma restablecer la cuenta electoral, realizar una revisión humana y conservar las publicaciones asociadas.

La organización advirtió que podría recurrir a la Justicia si no recibe una respuesta favorable. Su equipo jurídico sostuvo que la medida fue unilateral y sin una justificación objetiva.

Por otra parte, el PT presentó ante la Corte Suprema de Brasil un documento para pedir explicaciones sobre una posible injerencia extranjera en la campaña. El partido mencionó a Rockbridge Network, una organización de la derecha estadounidense, y solicitó esclarecer un eventual respaldo a la candidatura de Flávio. También pidió información sobre el posible papel de Tallis Gomes, Pedro Sang y André Marinho.

En su discurso ante la ONU del 22 de septiembre, Lula afirmó que Brasil “no permitirá que los enemigos de la soberanía general, sean internos o externos, socaven la voluntad popular” y sostuvo que “la democracia de Brasil pertenece a los brasileños”.