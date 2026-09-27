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Sociedad

Efectos de El Niño en la cuenca Puyango: río Tumbes eleva peligrosamente su volumen tras lluvias intensas

El organismo también está vigilando el impacto del fenómeno El Niño en la región, que podría influir en las condiciones hidrológicas del río Tumbes en los próximos días.

El río Tumbes incrementó su caudal a 492.99 m³/s tras intensas lluvias en la cuenca Puyango-Tumbes, especialmente en la parte ecuatoriana, según el Senamhi.
El río Tumbes incrementó su caudal a 492.99 m³/s tras intensas lluvias en la cuenca Puyango-Tumbes, especialmente en la parte ecuatoriana, según el Senamhi.Foto: Andina/Composición LR
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El río Tumbes incrementó su caudal debido a las fuertes lluvias registradas en las partes alta y media de la cuenca Puyango-Tumbes, principalmente en territorio ecuatoriano. El Senamhi informó que el aumento de los aportes de agua provocó un registro de 492.99 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica El Tigre.

La medición fue reportada a las 5:00 horas de este 27 de septiembre. Las precipitaciones también alcanzaron distintos sectores de la región Tumbes, principalmente los distritos de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar, y San Jacinto, en la provincia de Tumbes.

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Río Tumbes registra caudal de 492.99 m³/s tras fuertes lluvias en la cuenca Puyango-Tumbes

El incremento del caudal está relacionado con los mayores aportes de agua generados por las lluvias en la cuenca. Según el Senamhi, las precipitaciones más intensas que contribuyeron a esta variación se registraron en la parte alta y media de la cuenca Puyango-Tumbes, especialmente en el lado ecuatoriano.

El registro alcanzado en la estación hidrológica El Tigre fue el siguiente:

  • Hora de medición: 5:00 horas.
  • Caudal registrado: 492.99 metros cúbicos por segundo.
  • Zona de monitoreo: estación hidrológica El Tigre.
  • Cuenca: Puyango-Tumbes.
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Senamhi reporta precipitaciones en Casitas y San Jacinto y mantiene vigilancia de la cuenca

Las lluvias también se presentaron en territorio peruano. El Senamhi reportó precipitaciones en diferentes puntos de Tumbes, con presencia principalmente en Casitas y San Jacinto, dos de los sectores mencionados dentro de la información meteorológica difundida.

El organismo señaló que continuará actualizando los reportes meteorológicos e hidrológicos relacionados con la cuenca del río Tumbes, en el marco de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. Estas actualizaciones permitirán conocer la evolución de las condiciones registradas en la zona.

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