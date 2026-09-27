Sicario Luis Obispo: “Me ofrecieron S/15 mil para matar a ′China Polo′”

Un agente policial hizo varias preguntas a Luis Obispo Díaz en el hospital Víctor Ramos Guardia, mientras esperaba turno para que lo atiendan por sus heridas de bala. Foto: La República

Un agente policial hizo varias preguntas a Luis Obispo Díaz en el hospital Víctor Ramos Guardia, mientras esperaba turno para que lo atiendan por sus heridas de bala. Foto: La República

Tres balazos impactaron en el cuerpo del sicario venezolano Luis Obispo Díaz cuando escapaba luego de asesinar a la candidata y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', en el mercado de Caraz, al mediodía del sábado 19 de septiembre. Uno de los proyectiles le fracturó la mandíbula, por lo que fue evacuado al hospital San Juan de Dios, adonde también fueron conducidas las cinco personas a las que el criminal hirió con su pistola, intentando zafarse de la persecución de dos miembros de la seguridad personal de 'China Polo'.

Los ofuscados familiares de las víctimas impidieron que Luis Obispo recibiera rápida atención, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz, donde esperaba en una silla de ruedas en el pasadizo del nosocomio.

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Es en ese momento en el que uno de los agentes de la División de Investigación Criminal de Huaraz le hizo algunas preguntas y grabó la conversación en video. Las respuestas del homicida, pese a que en algunos pasajes no se le comprende por tener la boca inflamada, ofrecen detalles sobre el encargo que recibió para ejecutar a 'China Polo'.

Obispo revela que el encargo criminal lo recibió de una mujer en Lima que prometió una gran recompensa si cumplía el cometido. Se hace llamar 'La Gocha'.

Conociendo al objetivo

Luis Obispo Díaz todavía estaba aturdido por haber protagonizado el asesinato de Susy Aponte Polo y por haber fracasado en su intento de escapar, además de soportar el dolor de los tres balazos. A continuación, detalla cómo fue que se involucró en el plan criminal.

—Agente: “¿Cómo conoces a la ‘China Polo’?”

—Obispo: “Por teléfono”.

—Agente: “¿Te mostraron su foto?”

—Obispo: “Claro, por el teléfono que ya lo boté”.

—Agente: “¿Tenías tu teléfono cuando disparaste?”.

—Obispo: “No”.

Candidata. “China Polo” denunció amenazas durante la campaña electoral. Foto: China Polo Dominical

El reclutamiento

El asesino no es un improvisado. Vive en el Perú hace ocho años. Fuentes policiales indicaron que mantenía una doble vida: conductor de taxi por aplicativo e integrante de una organización criminal compuesta por personas de la misma nacionalidad. Tiene experiencia en el manejo de armas, lo que explica la certeza del disparo que hizo para apagar la vida de 'China Polo'.

En esta primera declaración grabada, Luis Obispo menciona que lo contactó una mujer en Lima a la que conocía como 'La Gocha'. Es curioso, porque se trata del venezolanismo que se refiere a los nacidos en localidades de la región andina, como en los estados de Táchira, Trujillo y Mérida.

—Agente: (...)

—Obispo: “Yo conversé con ella, la ‘Gocha’”.

—Agente: “¿’Gocha’ se llama la que te contacta a ti?”

—Obispo: “Le dicen…”.

—Agente: “¿Le dicen ‘Gocha’? ¿Es chama o peruana?”

—Obispo: “Peruana”.

—Agente: “Ah, peruana. ‘Gocha’. ¿Y es de Lima? ¿Te contacta en Lima? ¿Ella es la que te da el encargo para que vengas (a Caraz)?

—Obispo: “Me contacta por teléfono, nada más. Porque yo no la conozco”.

—Agente: “¿Solo por teléfono, nada más? ¿Pero sí la conoces?

—Obispo: “Solo por teléfono”.

Una cliente conocida

El sicario aporta un dato importante. Afirma que la mujer, 'La Gocha', era una cliente que tenía en su aplicativo de taxis inDrive. Las fuentes policiales señalaron que estos se encuentran en la base de datos del aplicativo, lo que permitirá seguir la pista hacia la verdadera identidad de 'La Gocha'. Esta es la mujer que lo contrata, quien le “pone” a 'China Polo' en la mira.

—Agente: “¿Quién te la pone?”

—Obispo: “Me la pone… Yo trabajaba en el aplicativo (de taxis inDrive…)”

—Agente: “¿Quién?”

—Obispo: “Una persona que trabaja en inDrive”

—Agente: “¿Tú has trabajado en inDrive también? ¿Tú eres taxista en Lima? Entonces tú conoces a esa pata y ese pata te la pone a la ‘Gocha’”.

—Obispo: “Un cliente”.

—Agente: “¿Un cliente?”

—Obispo: “Sí”.

—Agente: “Ya, ¿qué más? Te contactan con él y te dan el número de esa flaca (‘La Gocha’). ¿Y ese contacto está en el celular que se te ha perdido?”

—Obispo: “No, yo lo borré”.

La promesa del pago

El delincuente también hizo alusión al monto que le prometieron por matar a 'China Polo'. Le ofrecieron el mayor monto en el mercado del sicariato: S/15.000. La llamada feria.

—Agente: “¿Y ahí te vas a conseguir el ‘fierro’ (pistola)? ¿Allá en Villa María (del Triunfo) dices, no?”

—Obispo: “Sí”.

—Agente: “¿Cuánto has pagado por el fierro?”

—Obispo: “Me la vendieron por 500 lucas (soles)”.

—Agente: “¿500 soles has pagado por el ‘fierro’? Y le has dado el pago en la mano o en Yape?”

—Obispo: (...)

—Agente: “¿Y tú has ido a hacer la chamba (asesinato) sin que te paguen?”

—Obispo: “Me dijeron, pero después que (…) Estoy desesperado, chamo…”.

—Agente: “Ya. O sea, te dicen: ‘Mátala y te pagamos’”.

—Obispo: “Te vas a ganar una buena feria”.

—Agente: “¿Solamente te han dicho eso? Cuando te dicen que te iban a dar ‘una buena feria’, ¿qué significa eso?”

—Obispo: “Una ‘feria buena’ es más de 10.000, 15.000 soles, por eso lo hago”.

La Fiscalía de Caraz ha dispuesto una vigilancia extrema para Luis Obispo Díaz, quien se encuentra internado en el hospital Víctor Ramos Guardia, en Huaraz. Su testimonio es determinante para exponer a los que lo contrataron para ejecutar a 'China Polo'.

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