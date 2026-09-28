➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 28 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 28 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del lunes 28 de septiembre?
- Aries: Las decisiones que estás por tomar en lo referente al dinero o a las inversiones serán acertadas. Contarás con el apoyo de una persona enérgica y perseverante. Con su ayuda nada te detendrá.
- Tauro: Alguien que considera que no estás preparado para el cargo que ocupas retará tus conocimientos. No te será muy difícil demostrar toda tu capacidad. No le quedará más que rectificarse.
- Géminis: Una persona con mente calculadora te hará un ofrecimiento que no resultará conveniente. Sé categórico y evitarás que te envuelva. En el amor, alguien está preparándote una sorpresa.
- Cáncer: Ese problema económico que tienes se resolverá gracias al apoyo de una persona que tiene las posibilidades de prestarte el monto exacto que requieres. Ordénate y no falles en la devolución.
- Leo: Estarás al frente de una persona que tiene problemas para hacerse entender. Esto retará tu paciencia y no puedes perder. La tolerancia será clave para resolver cualquier inconveniente laboral.
- Virgo: Una persona fría y calculadora que sabe por el momento que atraviesas te hará una oferta que no será positiva, puesto que pensará solo en su propio beneficio. Descártala y espera algo mejor.
- Libra: No sabes a quién recurrir ni a quién contarle lo que te ocurre. Y, en realidad, es más tu mente que las circunstancias que enfrentas lo que te está atormentando. A tu alrededor todo se resolverá.
- Escorpio: La gente no se está dando cuenta de todos los pensamientos y emociones que por dentro te están angustiando. Necesitas contarle a alguien y liberar. Busca a un buen amigo, lo necesitas.
- Sagitario: Estarás al lado de alguien que conoce mucho de esa materia que deseas aprender. Observarla te hará entender la técnica y en menos tiempo del imaginado demostrará una gran destreza.
- Capricornio: Tienes una gran experiencia y debes valorarla. Pronto recibirás una oferta de trabajo, pero la propuesta económica no es acorde a tu capacidad. No aceptes nada que no te convenga.
- Acuario. Tendrás en manos una labor que requiere de una fijación por el detalle y mucha paciencia en su elaboración. Invertirás bastante tiempo en esta tarea, pero los resultados serán favorables.
- Piscis: No te sentirás seguro de cómo resolver una labor que te encomendarán y deberás recurrir a fuentes bibliográficas, datos estadísticos o personas con experiencia para poder orientarte.