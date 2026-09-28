Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 28 de septiembre, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 28 de septiembre, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 28 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del lunes 28 de septiembre?

  • Aries: Las decisiones que estás por tomar en lo referente al dinero o a las inversiones serán acertadas. Contarás con el apoyo de una persona enérgica y perseverante. Con su ayuda nada te detendrá.
  • Tauro: Alguien que considera que no estás preparado para el cargo que ocupas retará tus conocimientos. No te será muy difícil demostrar toda tu capacidad. No le quedará más que rectificarse.
  • Géminis: Una persona con mente calculadora te hará un ofrecimiento que no resultará conveniente. Sé categórico y evitarás que te envuelva. En el amor, alguien está preparándote una sorpresa.
  • Cáncer: Ese problema económico que tienes se resolverá gracias al apoyo de una persona que tiene las posibilidades de prestarte el monto exacto que requieres. Ordénate y no falles en la devolución.
  • Leo: Estarás al frente de una persona que tiene problemas para hacerse entender. Esto retará tu paciencia y no puedes perder. La tolerancia será clave para resolver cualquier inconveniente laboral.
  • Virgo: Una persona fría y calculadora que sabe por el momento que atraviesas te hará una oferta que no será positiva, puesto que pensará solo en su propio beneficio. Descártala y espera algo mejor.
  • Libra: No sabes a quién recurrir ni a quién contarle lo que te ocurre. Y, en realidad, es más tu mente que las circunstancias que enfrentas lo que te está atormentando. A tu alrededor todo se resolverá.
  • Escorpio: La gente no se está dando cuenta de todos los pensamientos y emociones que por dentro te están angustiando. Necesitas contarle a alguien y liberar. Busca a un buen amigo, lo necesitas.
  • Sagitario: Estarás al lado de alguien que conoce mucho de esa materia que deseas aprender. Observarla te hará entender la técnica y en menos tiempo del imaginado demostrará una gran destreza.
  • Capricornio: Tienes una gran experiencia y debes valorarla. Pronto recibirás una oferta de trabajo, pero la propuesta económica no es acorde a tu capacidad. No aceptes nada que no te convenga.
  • Acuario. Tendrás en manos una labor que requiere de una fijación por el detalle y mucha paciencia en su elaboración. Invertirás bastante tiempo en esta tarea, pero los resultados serán favorables.
  • Piscis: No te sentirás seguro de cómo resolver una labor que te encomendarán y deberás recurrir a fuentes bibliográficas, datos estadísticos o personas con experiencia para poder orientarte.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 28 de septiembre, según Jhan Sandoval

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 28 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Resultados de La Tinka del domingo 27 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 27 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 26 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 25 de septiembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Elecciones 2026 en San Martín: Pilar Saavedra, advierte que "las inmobiliarias tendrán que someterse a los parámetros constructivos"

Sicario Luis Obispo: “Me ofrecieron S/15 mil para matar a ′China Polo′”

Lima y el Palais Concert de la política, por Pedro Grández Castro