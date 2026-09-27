Indecopi remata 24 departamentos y casas este 29 de setiembre en Lima, Junín y otros lugares del Perú: precios, requisitos y sedes

El Indecopi llevará a cabo una subasta pública el 29 de septiembre, ofreciendo 24 bienes inmuebles en Lima, Junín y Ucayali, con precios desde S/ 36,824.99.

El Indecopi llevará a cabo una subasta pública el 29 de septiembre, ofreciendo 24 bienes inmuebles en Lima, Junín y Ucayali, con precios desde S/ 36,824.99. Foto: Andina/Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará este martes, 29 de septiembre una subasta pública de 24 bienes inmuebles ubicados en Lima, Junín y Ucayali. El remate estará a cargo de la Unidad de Ejecución Coactiva y comenzará a las 8.35 a. m. en la Escuela del Indecopi, en San Borja.

Los inmuebles fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas vinculadas con infracciones a los derechos de los consumidores o vulneraciones a la propiedad intelectual. Entre los bienes figuran departamentos y una casa, con valores que parten desde S/36.824,99, según la información difundida por la institución.

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Indecopi rematará 24 inmuebles en Lima, Junín y Ucayali desde S/36.824

La subasta contempla propiedades ubicadas en tres regiones del país. Entre ellas se encuentra un departamento situado en Lima, cuyo precio parte de S/141.131,60. También se ofrecerá otro departamento localizado en Junín, con un valor inicial de S/135.181,68, además de una casa en Ucayali desde S/36.824,99.

Los interesados pueden consultar previamente el catálogo con la información de los 24 bienes considerados en la convocatoria. La diligencia se desarrollará desde las 8.35 a. m. del 29 de septiembre en el Aula N.º 2 de la Escuela del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.º 384, en San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

Estos son los requisitos para participar en el remate de Indecopi este 29 de septiembre

Las personas que deseen participar deben acudir al lugar de la subasta al menos 20 minutos antes de la hora establecida y presentar su DNI vigente. Además, deberán acreditar un monto equivalente como mínimo al 10% del valor de tasación del inmueble por el que participarán. Este requisito podrá cumplirse mediante dinero en efectivo o un cheque de gerencia emitido a nombre del Indecopi.

Cuando la participación se realice en representación de una persona natural o jurídica, será necesario presentar un poder vigente que se encuentre inscrito en la oficina registral correspondiente.