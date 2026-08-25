HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Amigo de Keiko Fujimori envía carta notarial a César Hildebrandt | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Paro de transportistas en Lima: Puente Nuevo registra tránsito regular pese a anuncio de movilización

La República constató que el transporte público y el tránsito vehicular se desarrollan con normalidad este martes 25 de agosto. La zona presenta mayor presencia policial ante una eventual manifestación.

El lugar presenta mayor presencia policial ante una eventual movilización.
El lugar presenta mayor presencia policial ante una eventual movilización. | Composición LR | Melissa Landa
Escuchar
Resumen
Compartir

El anunciado paro de transportistas de este martes 25 de agosto en Lima no se ha concretado, hasta el momento, en uno de los principales puntos de conexión de la capital. En Puente Nuevo, el transporte público, el tránsito vehicular y el desplazamiento de pasajeros se desarrollan con normalidad, pese a la expectativa generada por la medida.

Durante un recorrido realizado por La República, se observó la circulación habitual de diversas empresas de transporte público, entre ellas ETUCHISA, El Rápido, Cruz del Centro, Sol de Oro e IERP SAC 'El Lorito'. Las unidades mantienen sus recorridos y trasladan pasajeros entre distintos sectores de Lima Norte, el sur y el oeste de la capital.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI CONFIRMÓ CITA EN SPA TOMYKO Y MINISTROS LA DELATAN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

lr.pe

Puente Nuevo permanece operativo

A diferencia de lo que se había advertido en los días previos, no se registran bloqueos ni interrupciones del servicio en Puente Nuevo. Los pasajeros continúan abordando las unidades y el flujo vehicular se mantiene dentro de los niveles habituales para esta zona.

En el lugar se observa, sin embargo, una mayor presencia de efectivos policiales, quienes permanecen atentos ante la posibilidad de que se produzca alguna movilización o concentración de transportistas.

Agentes consultados por este diario indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna incidencia fuera de lo habitual en la zona. La vigilancia se mantiene como medida preventiva frente al anuncio de la jornada de protesta.

PUEDES VER: Patrulla de la PNP cruza la luz roja, choca camioneta y deja 4 heridos en Jesús María: uno está en UCI

lr.pe

Transportistas habían anunciado paralización

El paro había sido anunciado en medio de los reclamos de los transportistas por la inseguridad ciudadana y el incremento de las extorsiones contra empresas y trabajadores del sector. Algunas de las compañías que continúan operando en Puente Nuevo han denunciado precisamente ser víctimas de este tipo de delitos durante los últimos años.

La medida había sido presentada como el primer paro de transportistas en Lima durante el Gobierno de Keiko Fujimori, en un contexto marcado por los pedidos del sector para reforzar las acciones contra las organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a choferes y empresas.

No obstante, hasta el momento la jornada transcurre con normalidad en Puente Nuevo, sin bloqueos ni suspensión del transporte público. La presencia policial se mantiene en el sector ante cualquier eventual movilización durante el transcurso del día.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

LEER MÁS
Paro de transportistas se mantiene para el 25 de agosto: exigen reunión con Keiko sobre el Plan Escudo

Paro de transportistas se mantiene para el 25 de agosto: exigen reunión con Keiko sobre el Plan Escudo

LEER MÁS
Paro de transporte de carga pesada por alza de combustibles: conoce las regiones que acatan la medida y las acciones del Ejecutivo

Paro de transporte de carga pesada por alza de combustibles: conoce las regiones que acatan la medida y las acciones del Ejecutivo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Escolar murió apuñalado tras visitar a sus excompañeros en Huancayo: su madre denuncia que era víctima de bullying

Escolar murió apuñalado tras visitar a sus excompañeros en Huancayo: su madre denuncia que era víctima de bullying

LEER MÁS
Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

Tras 40 años liberan tramo de la avenida Venezuela usado como cochera: medida desata disputa entre empresa y municipio

LEER MÁS
Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

¿Habrá paro de transportes el 25 de agosto? Esto es lo último que se sabe tras reunión de gremios con Keiko Fujimori

LEER MÁS
Rescatan a empresario colombiano secuestrado y capturan a miembros de Los Injertos del Mal en El Agustino

Rescatan a empresario colombiano secuestrado y capturan a miembros de Los Injertos del Mal en El Agustino

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025