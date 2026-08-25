Paro de transportistas en Lima: Puente Nuevo registra tránsito regular pese a anuncio de movilización

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El anunciado paro de transportistas de este martes 25 de agosto en Lima no se ha concretado, hasta el momento, en uno de los principales puntos de conexión de la capital. En Puente Nuevo, el transporte público, el tránsito vehicular y el desplazamiento de pasajeros se desarrollan con normalidad, pese a la expectativa generada por la medida.

Durante un recorrido realizado por La República, se observó la circulación habitual de diversas empresas de transporte público, entre ellas ETUCHISA, El Rápido, Cruz del Centro, Sol de Oro e IERP SAC 'El Lorito'. Las unidades mantienen sus recorridos y trasladan pasajeros entre distintos sectores de Lima Norte, el sur y el oeste de la capital.

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Puente Nuevo permanece operativo

A diferencia de lo que se había advertido en los días previos, no se registran bloqueos ni interrupciones del servicio en Puente Nuevo. Los pasajeros continúan abordando las unidades y el flujo vehicular se mantiene dentro de los niveles habituales para esta zona.

En el lugar se observa, sin embargo, una mayor presencia de efectivos policiales, quienes permanecen atentos ante la posibilidad de que se produzca alguna movilización o concentración de transportistas.

Agentes consultados por este diario indicaron que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna incidencia fuera de lo habitual en la zona. La vigilancia se mantiene como medida preventiva frente al anuncio de la jornada de protesta.

Transportistas habían anunciado paralización

El paro había sido anunciado en medio de los reclamos de los transportistas por la inseguridad ciudadana y el incremento de las extorsiones contra empresas y trabajadores del sector. Algunas de las compañías que continúan operando en Puente Nuevo han denunciado precisamente ser víctimas de este tipo de delitos durante los últimos años.

La medida había sido presentada como el primer paro de transportistas en Lima durante el Gobierno de Keiko Fujimori, en un contexto marcado por los pedidos del sector para reforzar las acciones contra las organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a choferes y empresas.

No obstante, hasta el momento la jornada transcurre con normalidad en Puente Nuevo, sin bloqueos ni suspensión del transporte público. La presencia policial se mantiene en el sector ante cualquier eventual movilización durante el transcurso del día.