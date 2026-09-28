De 70 a 50 años: sedentarismo, alcohol y energizantes adelantan el riesgo de enfermedades cardíacas en peruanos

7 de cada 10 peruanos presentan exceso de peso, según la alerta del Ministerio de Salud. | Composición LR

7 de cada 10 peruanos presentan exceso de peso, según la alerta del Ministerio de Salud. | Composición LR

Las enfermedades cardiovasculares ya no son un problema asociado únicamente a la vejez. En el Perú, condiciones como la hipertensión, el sobrepeso, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, las bebidas energizantes y una alimentación inadecuada están elevando el riesgo de desarrollar problemas cardíacos desde edades cada vez más tempranas.

El cardiólogo Pedro Martín Salazar, de la Clínica Ricardo Palma, explica que actualmente se observa un cambio en el perfil de los pacientes cardiovasculares. Aunque el envejecimiento de la población hace que existan más personas expuestas a estas enfermedades, también se detectan alteraciones en personas jóvenes, incluso antes de que aparezca un infarto. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la edad de los afectados se ha reducido de los 70 a los 50 años en las últimas décadas.

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El panorama adquiere mayor relevancia si se considera que 7 de cada 10 peruanos presentan exceso de peso, según una reciente alerta del Minsa. El sobrepeso y la obesidad están asociados con hipertensión, diabetes y alteraciones del colesterol, condiciones que pueden deteriorar la salud cardiovascular.

A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en las Américas y provocan más de 2,2 millones de fallecimientos al año. La hipertensión arterial constituye, además, uno de los principales factores de riesgo modificables para estas enfermedades.

Casi 6 millones con hipertensión

Uno de los principales problemas es la hipertensión arterial, debido a que puede avanzar durante años sin producir síntomas. Según Salazar, aproximadamente el 22% de los peruanos mayores de 15 años presenta hipertensión, de acuerdo con cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). En términos absolutos, esto representa cerca de 6 millones de personas.

Sin embargo, una parte importante desconoce que tiene la enfermedad. Incluso entre quienes ya recibieron un diagnóstico, algunos abandonan o no cumplen adecuadamente con el tratamiento porque no sienten molestias.

"El problema es que muchas de ellas no saben que lo tienen", explica el cardiólogo. La falta de control permite que la presión elevada continúe afectando las arterias y aumente el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por ello, Salazar considera fundamental detectar estas alteraciones antes de que aparezcan síntomas o un evento grave.

Seis de cada 10 peruanos tienen sobrepeso u obesidad

El exceso de peso constituye otro de los grandes desafíos para la salud cardiovascular. Salazar estima que aproximadamente 40% de los peruanos tiene sobrepeso y 20% presenta obesidad. Es decir, alrededor de 6 de cada 10 personas se encuentran en alguna de estas dos condiciones, una cifra similar registrada por el Ministerio de Salud.

El problema no se limita al peso corporal. La obesidad puede favorecer la resistencia a la insulina, alterar los niveles de triglicéridos y colesterol y aumentar la posibilidad de desarrollar hipertensión y diabetes.

"Cuando una persona desarrolla diabetes, ya casi dos de cada tres ya tienen hipertensión", señala Salazar. El especialista explica que la obesidad también genera cambios metabólicos e inflamatorios que pueden hacer más perjudicial la combinación de colesterol elevado, triglicéridos altos y niveles bajos de HDL.

A esto se suma el sedentarismo. Pasar gran parte del día sentado, trasladarse constantemente en vehículo y realizar poca actividad física reduce el gasto energético y facilita el aumento de peso.

El corazón enferma más temprano

El cambio en el perfil de los pacientes tiene relación con dos fenómenos. El primero es que actualmente existen mejores herramientas para detectar lesiones cardiovasculares antes de que aparezca un infarto.

Ecografías, tomografías y otros estudios permiten identificar alteraciones en las arterias que antes permanecían ocultas. Incluso pueden encontrarse placas de colesterol en personas jóvenes.

"Hoy en día podemos detectarla, podemos identificar problemas", explica Salazar. El segundo fenómeno está relacionado con el estilo de vida. El cardiólogo observa una mayor exposición desde edades tempranas a sedentarismo, productos procesados, exceso de calorías y otros hábitos que favorecen la obesidad, la diabetes y las alteraciones del colesterol.

"Hay gente que hace inactividad física, se mueve en carro, sale de la puerta de su casa hasta su trabajo, sube en el ascensor, se sienta y hay más sedentarismo", sostiene. De esta manera, una enfermedad que puede tardar décadas en manifestarse clínicamente comienza a acumular condiciones que favorecen su aparición mucho antes.

El envejecimiento también aumenta el riesgo

El incremento de las enfermedades cardiovasculares también está relacionado con el aumento de la expectativa de vida. Salazar señala que el Perú tiene actualmente una población mayor, más numerosa que décadas atrás.

Con el envejecimiento aumenta la frecuencia de hipertensión, diabetes y otros problemas metabólicos. También puede aparecer una combinación de pérdida de masa muscular y aumento de grasa corporal, conocida como obesidad sarcopénica.

Por ello, el especialista considera que el panorama actual tiene dos caras: por un lado, hay más personas mayores que alcanzan edades en las que las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes; por otro, existen personas jóvenes que acumulan condiciones que pueden adelantar la aparición de estos problemas.

Sedentarismo, alimentación y sueño

Para Salazar, la prevención cardiovascular requiere modificar varios hábitos al mismo tiempo. La actividad física es uno de los pilares y recomienda realizarla entre cuatro y cinco veces por semana.

La alimentación también cumple un papel central. El especialista aconseja reducir el consumo de productos ultraprocesados, bebidas con alto contenido de azúcar, alcohol y energizantes, y priorizar vegetales y fuentes de proteínas de buena calidad.

El descanso es otro componente que suele quedar relegado. Salazar recomienda dormir entre 7 y 8 horas diarias y prestar atención no solo a la cantidad, sino también a la calidad del sueño.

El estrés, además, puede convertirse en un elemento adicional cuando se combina con sedentarismo, alimentación inadecuada y falta de descanso.

¿Cuándo empezar los chequeos?

La prevención no debería comenzar cuando aparecen las primeras molestias. Salazar considera que desde la adultez las personas deberían conocer al menos sus niveles de presión arterial, glucosa y colesterol.

Si los resultados son óptimos, los controles pueden realizarse con menor frecuencia. En cambio, cuando existen valores cercanos a rangos anormales o varios elementos que aumentan el riesgo cardiovascular, el seguimiento debe ser más frecuente.

El objetivo es detectar los cambios antes de que se conviertan en una enfermedad establecida. "El mejor negocio para los pacientes es no enfermarse", sostiene el cardiólogo.

Un corazón saludable se construye desde joven

Para Salazar, evitar las enfermedades cardiovasculares requiere asumir la prevención como un hábito y no como una respuesta ante una emergencia.

Mantener actividad física regular, controlar el peso, dormir adecuadamente y reducir el consumo de productos ultraprocesados son algunas de las medidas que pueden ayudar a proteger el corazón. A ello deben sumarse controles periódicos de presión arterial, glucosa y colesterol.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de setiembre, el especialista insiste en que la edad no debe ser utilizada como una razón para postergar los controles.

El deterioro cardiovascular puede comenzar mucho antes de que aparezca el primer síntoma. Por ello, conocer los propios valores de presión, glucosa y colesterol y mantener hábitos saludables desde la adultez permite actuar cuando todavía es posible modificar buena parte del riesgo.