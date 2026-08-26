Paro en Loreto: manifestantes advierten radicalizar protesta si Gobierno no responde a sus demandas

El paro regional de 48 horas en Loreto sigue este miércoles 26 de agosto, con bloqueos en Iquitos y participación de transportistas y comunidades indígenas. | Difusión

El paro regional de 48 horas en Loreto sigue este miércoles 26 de agosto, con bloqueos en Iquitos y participación de transportistas y comunidades indígenas. | Difusión

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El paro regional de 48 horas continúa este miércoles 26 de agosto en Loreto y los manifestantes advirtieron que podrían radicalizar la medida de fuerza si el Gobierno central no presenta respuestas concretas a sus principales demandas. La protesta incluye bloqueos en distintos puntos de Iquitos y la participación de gremios de transportistas, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas.

Los dirigentes cuestionaron especialmente la ausencia de funcionarios de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Es una falta de respeto si no viene la PCM”, reclamaron manifestantes, quienes esperaban la presencia de representantes del Ejecutivo con capacidad para tomar decisiones.

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La protesta tiene entre sus principales reclamos la reducción del precio de los combustibles, acciones contra la minería ilegal, la conexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y soluciones ante los constantes cortes de electricidad. También se han incorporado demandas relacionadas con los servicios de salud, educación y la protección de los ríos amazónicos.

Advierten con intensificar la protesta

Los manifestantes sostienen que las demandas de Loreto llevan meses e incluso años sin una solución definitiva. Por ello, dirigentes han señalado que la paralización podría continuar o intensificarse si la reunión con representantes del Ejecutivo no permite alcanzar compromisos concretos.

La PCM comunicó su disposición para instalar una mesa de diálogo este miércoles en el Gobierno Regional de Loreto. Sin embargo, los gremios cuestionaron que la convocatoria haya sido realizada por un funcionario encargado del Ministerio de Energía y Minas y no por un representante de mayor rango del Ejecutivo.

Mientras esperan la reunión, continúan los bloqueos en sectores de Iquitos y en la carretera Iquitos-Nauta. En la avenida Quiñones, manifestantes colocaron llantas y otros objetos para restringir el tránsito.

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Comunidades indígenas también exigen acciones

En paralelo, Harodi Figueroa, lideresa indígena de la cuenca del Curaray, denunció ante La República amenazas contra apus de comunidades de la zona y exigió acciones frente a la presunta presencia de mineros ilegales.

Figueroa señaló que comunidades de la zona han sostenido reuniones virtuales con representantes de la Marina de Guerra, el Ejército, la Prefectura de Loreto y organizaciones indígenas, pero cuestionó que hasta el momento no exista una fecha concreta para un operativo.

La lideresa afirmó que se ha reportado la presencia de mineros colombianos y brasileños y denunció contaminación de los ríos. Según su versión, habría alrededor de 90 dragas en la zona del Alto Curaray. “Vamos a seguir hasta que desalojen”, sostuvo.

La jornada de protesta se mantiene mientras los gremios esperan que la reunión con el Ejecutivo permita destrabar sus demandas. De no concretarse acuerdos, los dirigentes han advertido que radicalizarán las acciones de protesta en Loreto.