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Judicialidad

Piura: pobladores de Tejedores reciben orientación sobre servicios de los Juzgados de Paz Letrados

La Corte de Piura acercó información sobre procesos judiciales y servicios de los Juzgados de Paz Letrados a pobladores de esta zona rural.

Pobladores de Tejedores recibieron orientación sobre los Juzgados de Paz Letrados. Foto: difusión.
Pobladores de Tejedores recibieron orientación sobre los Juzgados de Paz Letrados. Foto: difusión.
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Los pobladores del caserío Tejedores, distrito de Tambogrande, recibieron orientación sobre los principales procesos que se tramitan en los Juzgados de Paz Letrados, durante una jornada de Justicia Itinerante desarrollada por la Corte Superior de Justicia de Piura.

La actividad estuvo a cargo del magistrado Jimmy Carlos Vilchez Paz, Juez Supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Tambogrande, con el apoyo de la Secretaria Judicial Ana María Arteaga Crisanto y la Asistente Judicial Cristhium Geraldine Rosillo Córdova.

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Durante la jornada se desarrolló un taller dirigido a los pobladores, en el que se explicó, de manera clara, qué asuntos pueden ser atendidos por los Juzgados de Paz Letrados, cuáles son las etapas de los procesos y qué deben considerar las personas que necesitan recurrir al servicio de justicia.

La actividad permitió acercar información sobre los servicios judiciales a la población de esta zona rural, contribuyendo a que los ciudadanos conozcan las vías y procedimientos que corresponden según cada caso.

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La jornada se realizó en el marco del Plan de Trabajo 2026 de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Piura.

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