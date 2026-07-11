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Sociedad

Yape: ¿Te llegó un mensaje pidiendo la devolución de un monto a través de WhatsApp? Esto es lo que debes hacer

Los mensajes de Yape solicitando la devolución de dinero pueden generar confusión entre los usuarios. Suelen recibirlos por WhatsApp o notificaciones en la app.

Yape facilitará la comunicación, aunque no asegura la recuperación automática del dinero.
Yape facilitará la comunicación, aunque no asegura la recuperación automática del dinero. | Foto: Yape/Composición LR
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Los mensajes que solicitan la devolución de un dinero recibido mediante Yape pueden generar dudas entre los usuarios, especialmente cuando llegan por canales como WhatsApp o mediante una notificación vinculada a la aplicación. Sin embargo, la plataforma cuenta con un procedimiento para contactar a quienes recibieron una transferencia realizada por error y pedirles, de manera voluntaria, la devolución del monto.

Esta función se activa cuando un usuario reporta un yapeo equivocado, ya sea por haber seleccionado un contacto incorrecto o por enviar un importe distinto al previsto. En esos casos, Yape puede comunicarse con el receptor para trasladarle la solicitud, aunque la decisión final de devolver el dinero depende exclusivamente de la persona que recibió la transferencia.

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Pasos para solicitar la devolución de un monto enviado de forma errónea a través de Yape. Foto: Yape/BCP

Pasos para solicitar la devolución de un monto enviado de forma errónea a través de Yape. Foto: Yape/BCP

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Por qué Yape envía mensajes para solicitar la devolución de un dinero transferido por error

De acuerdo con la información de Yape, cuando un usuario se equivoca al realizar una transferencia hacia otra cuenta de la plataforma, existe la posibilidad de pedir que la aplicación contacte al destinatario para solicitar la devolución del dinero. Esta alternativa forma parte del Centro de Ayuda y busca facilitar la comunicación entre ambas partes, aunque no implica que el monto pueda ser recuperado de forma automática.

Para iniciar el proceso, el usuario debe ingresar a Yape, acceder al Centro de Ayuda desde el ícono de audífonos, seleccionar la operación correspondiente, elegir la opción "Me equivoqué al yapear" y, finalmente, presionar la alternativa para que Yape envíe el mensaje al receptor. La plataforma recuerda que la devolución queda sujeta a la voluntad de quien recibió el dinero.

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Qué hacer si recibes una solicitud de devolución de un yapeo y cómo funciona este proceso

En los últimos días, un video difundido en redes sociales mostró la reacción de una persona que consideró que un mensaje de este tipo podía tratarse de un intento de estafa. Sin embargo, los comentarios de otros usuarios señalaron que se trata de una funcionalidad oficial de Yape destinada a gestionar los casos de transferencias realizadas por error.

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