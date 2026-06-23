Yape habilita envíos desde Perú hacia Yape Bolivia y amplía su red de remesas
La nueva función permite enviar dinero desde Perú a usuarios de Yape en Bolivia de forma directa desde la app, sumando una nueva opción para el envío de remesas entre ambos países.
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Yape amplía su servicio de remesas internacionales con una nueva funcionalidad que permite enviar dinero desde Perú directamente a usuarios de Yape Bolivia. Con esta integración, la billetera digital del BCP refuerza su expansión regional y facilita las transferencias entre ambos países de forma rápida, segura y completamente digital.
La novedad marca un hito dentro del ecosistema de la app, ya que es la primera vez que los usuarios en Perú pueden enviar dinero a la versión boliviana de la plataforma, con lo que se consolida la interoperabilidad entre ambas operaciones.
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Según la compañía, Yape Bolivia ya cuenta con más de 4 millones de usuarios y se ha convertido en una de las principales billeteras digitales del país altiplánico. Esta expansión responde al crecimiento del flujo de remesas entre Perú y Bolivia, un mercado con alta demanda de transferencias digitales.
El CEO de Yape, Raimundo Morales, señaló que esta funcionalidad busca conectar a más personas en la región mediante soluciones simples y seguras, apoyándose en la presencia de la app en ambos países. Además, destacó que ya se han enviado más de S/75 millones desde Perú hacia distintos destinos a través del servicio de remesas.
La empresa proyecta que esta nueva ruta permitirá alcanzar alrededor de 4.000 remesas mensuales durante el primer año de operación.
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Cómo enviar dinero desde Yape Perú a Yape Bolivia
El proceso para realizar el envío es completamente digital y se ejecuta desde la misma aplicación:
- Ingresar al menú principal de Yape
- Seleccionar la opción Remesas
- Elegir 'Quiero Yapear'
- Seleccionar Bolivia como país de destino
- Escoger 'Billetera Digital'
- Ingresar el monto a enviar
- Seleccionar Yape Bolivia como billetera receptora
- Completar los datos solicitados
- Validar la operación y confirmar el envío
El dinero llega a la cuenta del usuario receptor en Bolivia una vez completado el proceso.
Límites y condiciones del servicio
La nueva funcionalidad está disponible para usuarios de Yape en Perú con cuenta BCP o Yape con DNI. En el caso de los receptores, deben contar con una cuenta activa de Yape Bolivia.
Los envíos tienen un límite de hasta S/3.000 por operación, con un máximo diario de S/3.500 y un tope mensual de S/12.000.
Con esta innovación, Yape continúa fortaleciendo su ecosistema de servicios financieros digitales, que ya incluye transferencias, pagos, microcréditos, cambio de divisas, recargas y comercio electrónico, entre otras funciones.