Yape habilita envíos desde Perú hacia Yape Bolivia y amplía su red de remesas

Yape ahora permite enviar remesas a su ‘app’ hermana en Bolivia. | Difusión

Yape ahora permite enviar remesas a su ‘app’ hermana en Bolivia. | Difusión

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Yape amplía su servicio de remesas internacionales con una nueva funcionalidad que permite enviar dinero desde Perú directamente a usuarios de Yape Bolivia. Con esta integración, la billetera digital del BCP refuerza su expansión regional y facilita las transferencias entre ambos países de forma rápida, segura y completamente digital.

La novedad marca un hito dentro del ecosistema de la app, ya que es la primera vez que los usuarios en Perú pueden enviar dinero a la versión boliviana de la plataforma, con lo que se consolida la interoperabilidad entre ambas operaciones.

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Según la compañía, Yape Bolivia ya cuenta con más de 4 millones de usuarios y se ha convertido en una de las principales billeteras digitales del país altiplánico. Esta expansión responde al crecimiento del flujo de remesas entre Perú y Bolivia, un mercado con alta demanda de transferencias digitales.

El CEO de Yape, Raimundo Morales, señaló que esta funcionalidad busca conectar a más personas en la región mediante soluciones simples y seguras, apoyándose en la presencia de la app en ambos países. Además, destacó que ya se han enviado más de S/75 millones desde Perú hacia distintos destinos a través del servicio de remesas.

La empresa proyecta que esta nueva ruta permitirá alcanzar alrededor de 4.000 remesas mensuales durante el primer año de operación.

Cómo enviar dinero desde Yape Perú a Yape Bolivia

El proceso para realizar el envío es completamente digital y se ejecuta desde la misma aplicación:

Ingresar al menú principal de Yape Seleccionar la opción Remesas Elegir 'Quiero Yapear' Seleccionar Bolivia como país de destino Escoger 'Billetera Digital' Ingresar el monto a enviar Seleccionar Yape Bolivia como billetera receptora Completar los datos solicitados Validar la operación y confirmar el envío

El dinero llega a la cuenta del usuario receptor en Bolivia una vez completado el proceso.

Límites y condiciones del servicio

La nueva funcionalidad está disponible para usuarios de Yape en Perú con cuenta BCP o Yape con DNI. En el caso de los receptores, deben contar con una cuenta activa de Yape Bolivia.

Los envíos tienen un límite de hasta S/3.000 por operación, con un máximo diario de S/3.500 y un tope mensual de S/12.000.

Con esta innovación, Yape continúa fortaleciendo su ecosistema de servicios financieros digitales, que ya incluye transferencias, pagos, microcréditos, cambio de divisas, recargas y comercio electrónico, entre otras funciones.