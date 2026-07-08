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Economía

Yape se asocia con la fintech Félix para facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos vía WhatsApp

La integración permitirá que los usuarios reciban dinero directamente en Yape, en soles o dólares, mediante un proceso iniciado desde la aplicación y completado por WhatsApp. La alianza busca simplificar las remesas desde Estados Unidos, principal país de origen de estos envíos hacia el Perú.

La nueva alianza entre Yape y Félix facilitarán el envío de remesas desde Estados Unidos.
La nueva alianza entre Yape y Félix facilitarán el envío de remesas desde Estados Unidos. | Difusión
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Yape anunció una alianza con Félix, fintech especializada en el envío de dinero por WhatsApp, para facilitar la recepción de remesas desde Estados Unidos hacia el Perú. Gracias a esta integración, los usuarios podrán recibir transferencias directamente en su billetera digital en soles o dólares, mediante un proceso sencillo que combina la aplicación de Yape con la plataforma de mensajería.

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La alianza marca, además, el ingreso de Félix al mercado peruano de la mano de la aplicación financiera del BCP, en un contexto en el que el país recibió US$5.368 millones en remesas durante 2025, siendo Estados Unidos el principal origen de esos envíos.

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Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar al menú de Yape, seleccionar la opción "Remesas", elegir "Quiero recibir" y luego "Félix vía WhatsApp". La aplicación genera un enlace que debe compartirse con el familiar o contacto en Estados Unidos para completar la operación. Una vez realizado el envío, el dinero se acredita en cuestión de minutos.

"Con esta alianza buscamos seguir simplificando la experiencia de quienes reciben dinero del exterior. Incorporar a Félix, con un flujo a través de WhatsApp, nos permite hacer este proceso aún más cercano y fácil para nuestros yaperos", señaló Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

La ejecutiva destacó que, desde el lanzamiento de la funcionalidad de recepción de dinero del exterior, la plataforma ha procesado más de S/2.550 millones en remesas y más de 1 millón de usuarios han recibido transferencias provenientes de más de 20 países.

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Expansión de Félix al mercado peruano

Con esta alianza, Félix inicia operaciones en el Perú apoyándose en un modelo que ya ha ganado aceptación entre la comunidad latina en Estados Unidos. La fintech permite enviar dinero utilizando WhatsApp como principal canal, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

"Perú era un paso natural para Félix. Es un corredor relevante, con una comunidad peruana muy activa en Estados Unidos y con usuarios cada vez más familiarizados con resolver su vida financiera desde el celular", afirmó Manuel Godoy, CEO de Félix.

Según la empresa, la integración con Yape permitirá ofrecer una experiencia más ágil para quienes envían y reciben dinero entre ambos países.

Límites para recibir remesas

El servicio está disponible para todos los usuarios afiliados a Yape con una cuenta del BCP o registrados con DNI. El monto máximo por cada operación es de S/3.000 o US$999, mientras que el límite mensual de recepción alcanza los S/12.000 o US$3.200.

Actualmente, Yape supera los 16 millones de usuarios activos y continúa ampliando su oferta de servicios financieros, que incluye transferencias en soles y dólares, microcréditos, pago de servicios, cambio de divisas, marketplace y recepción de remesas.

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