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Se caen Yape y BCP: usuarios reportan problemas para acceder a aplicativos este 30 de junio

A través de redes sociales, diversas personas comparten sus reportes sobre dificultades para ingresar a las aplicaciones digitales este martes.

Caída de Yape y BCP hoy 30 de junio
Caída de Yape y BCP hoy 30 de junio | Composición LR / Difusión
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Yape y BCP sufren fallas en su sistema este 30 de junio de 2026. A través de redes sociales, diversos usuarios reportan problemas para acceder a los aplicativos móviles este martes. Las dificultades se registran en un día clave al tratarse del último día del mes, fecha en la que miles de trabajadores reciben pagos de sus respectivas empresas. Asimismo, afecta operaciones habituales de los clientes.

En la red social X, las personas señalan que la caída de la billetera digital y del aplicativo móvil del BCP ocurrió en momentos en que estaban por realizar pagos de transporte, de consumo y otros servicios. Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de la compañía, más allá de los mensajes que se muestran en los dispositivos al intentar ingresar, asegurando que ya se trabaja para solucionar los inconvenientes.

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¿Qué recomienda Yape ante problemas en el aplicativo?

En caso te aparezca el mensaje "Ocurrió un inconveniente, inténtalo en unos minutos" al querer entrar al app, se sugiere conectarse a una red 4G o Wi-Fi y verificar que el app de Yape esté actualizado. En algunos casos, el problema se suele solucionar siguiendo este paso.

Yape también recomienda borrar datos o caché. Para hacerlo, si tienes Android, ingresa a Ajustes/Configuración y selecciona "Aplicaciones". Luego busca "Yape", y luego "Almacenamiento". Finalmente, oprime Borrar datos o caché. Por último, una opción adicional es revisar que tu celular está en la zona horaria de Perú desde los Ajustes/Configuración de tu equipo.

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