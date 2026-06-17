¿Te equivocaste al hacer un Yape? La app de BCP explica qué hacer para intentar recuperar tu dinero
Los envíos erróneos en Yape son una preocupación para los usuarios en Perú. La app del BCP incorpora una nueva función para facilitar la gestión de devoluciones de dinero equivocado.
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Los envíos erróneos a través de Yape continúan siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios de billeteras digitales en el Perú. Ante esta situación, la aplicación vinculada al Banco de Crédito del Perú (BCP) incorporó una función que busca facilitar las gestiones para solicitar la devolución de dinero enviado por equivocación a otra persona.
La nueva herramienta permite que los usuarios puedan pedir apoyo desde el Centro de Ayuda de la aplicación para contactar al receptor del dinero. Con esta medida, Yape busca reforzar la confianza de sus usuarios y ofrecer más alternativas frente a los errores al momento de realizar transferencias.
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Así puedes intentar recuperar tu dinero si hiciste un Yape por error a otro número
Si una persona realizó un envío equivocado a otro usuario de Yape, ahora puede gestionar una solicitud de devolución directamente desde la aplicación siguiendo estos pasos:
- Inicia sesión en la aplicación de Yape.
- Toca el ícono de los audífonos para ingresar al Centro de Ayuda.
- Selecciona la transferencia que deseas recuperar.
- Elige la opción 'Me equivoqué al yapear'.
- Ubica la alternativa 'Que Yape envíe mensaje' y presiona el botón.
- La plataforma enviará una notificación al destinatario solicitando la devolución del dinero.
La recuperación del monto no está garantizada. La devolución dependerá de la decisión de la persona que recibió el dinero.
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Esto puedes hacer si el dinero fue enviado a un número que no tiene Yape
Existen casos en los que el dinero es transferido a un número que ya no pertenece al contacto previsto o a una persona que no utiliza Yape. En estas situaciones, la plataforma no puede intervenir directamente para gestionar la devolución ni proporcionar información personal del receptor.
Como alternativa, Yape recomienda revisar la libreta de contactos del teléfono y verificar si algún registro coincide con los tres últimos dígitos del número al que se realizó el envío. Si se logra identificar al destinatario, el usuario podrá comunicarse con esa persona para coordinar la devolución del dinero de manera directa.
Al igual que en los casos de transferencias entre usuarios de Yape, el retorno del monto enviado por error dependerá de la disposición de quien recibió los fondos. Por motivos de seguridad y privacidad, la aplicación no muestra información adicional que permita ubicar al destinatario más allá de las herramientas disponibles para el usuario.