Corte de agua en Lima este 12 y 13 de julio, según Sedapal: revisa horarios y distritos afectados hasta por 16 horas

Corte de agua en Lima el 12 y 13 de julio, según Sedapal | Composición LR / Andina

Corte de agua en Lima el 12 y 13 de julio, según Sedapal | Composición LR / Andina

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Sedapal informó sobre nuevos cortes de agua programados para el domingo 12 y el lunes 13 de julio en Lima Metropolitana. Las interrupciones afectarán varios distritos y zonas en diferentes horarios, y alcanzarán en algunos casos una suspensión del servicio de hasta 16 horas.

Según la entidad, durante este periodo se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad. Asimismo, recomendó a los usuarios adoptar medidas preventivas, como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios, para reducir el impacto de la medida.

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Horarios y distritos afectados por corte de agua en Lima el 12 y 13 de julio

Domingo 12 de julio

Ate

Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona O, UCV 185, 187, 178, 195 (R-B5), A.H. Huaycán zona Q, UCV 24 de Diciembre (R-B6), UCV 199 y 196B, Ampliación UCV 200B, 200, 230 y 231 (R-B9), A.H. Huaycán zona Z (CR-284 ALA), UCV 233, 233B, 233E (R-236 ALA), UCV 233B y 233E (parte alta), Ampliación Santa Rosa.

Horario de interrupción: 3.00 p. m. – 11.50 p. m.

Lunes 13 de julio

Ate

Zonas afectadas: A.H. Túpac Amaru Mzs. R-T, P-X.

Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. José María Arguedas

Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Inca Manco Cápac I, A.H. Mariscal Cáceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, P.J. Santa Fe de Totorita, A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1ro de Mayo Marginal, A.H. 1ro de Mayo Ampliación Los Vencedores, A.H. José María Arguedas, AF Los Olivos, Agrupación Las Lomas de Nuevo San Juan, A.H. Villa Rosario.

Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 11.55 p. m.

Villa María del Triunfo

Zonas afectadas: P.J. José C. Mariátegui sector 30 de Agosto. Cuadrante: A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo (Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3), Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (pilón), P.J. Arenal Alto.

Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 8.00 p. m.

Comas

Zonas afectadas: Urb. El Pinar. Cuadrante: Av. Trapiche, Av. Micaela Bastidas, Av. Porvenir, calle 17, calle 13, Av. Los Chasquis, Av. Sangarará, Av. Universitaria, Av. Los Incas.

Horario de interrupción: 12.00 m. – 8.00 p. m.

¿Cuál es el número de teléfono para consultas de Sedapal?

Para consultas, puedes comunicarte con Aquafono al (01) 3178000 desde un celular o teléfono fijo. Si no tienes el número de suministro, solo debes marcar la opción asterisco (*) y seguir las indicaciones de la operadora.

¿Cómo puedo pagar mi recibo de agua?

El recibo de agua puede pagarse desde el celular o la computadora a través de la app del banco, en la opción "Pagar servicios", mediante billeteras digitales como Yape o desde la oficina virtual de tu proveedor local, como Aquanet en el caso de Sedapal. Basta con tener a la mano el número de suministro o de cuenta.

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