HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

España vs Bélgica EN VIVO: hora y canal del partido por los 4tos de final del Mundial 2026

El enfrentamiento por los 4tos de final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de España y Bélgica se llevará a cabo en el SoFi Stadium, ubicado en Estados Unidos.

España y Bélgica se enfrentan por los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
España y Bélgica se enfrentan por los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

España vs Bélgica EN VIVO juegan HOY viernes 10 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el SoFi Stadium, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Uno de los equipos candidatos a llevarse el título, España, se verá las caras ante la selección de Bélgica. ‘La Roja’ llega a este partido luego de haber vencido por 1-0 a Portugal en los octavos de final. Este duelo se definió en los minutos finales. Por el lado de Bélgica, goleó sin problemas por 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

PUEDES VER: Mohamed Salah sobre el arbitraje del Argentina - Egipto en el Mundial 2026: "Fue la voluntad de Dios; todo el mundo vio lo que pasó"

lr.pe

¿A qué hora se juega España vs Bélgica HOY?

En territorio peruano, el duelo entre España y Bélgica se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Bélgica, correspondiente a los 4tos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Bélgica online gratis?

Si deseas ver España vs Bélgica online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Estuvo muerto 7 minutos y hoy lidera el sueño de Noruega en el Mundial 2026: la increíble historia de Stale Solbakken

lr.pe

Alineaciones de España vs Bélgica: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.
  • Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard y De Ketelaere.

España vs Bélgica: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España para este encuentro.

  • Betsson: gana España (1,68), empate (3,95), gana Bélgica (5,60)
  • Betano: gana España (1,70), empate (3,95), gana Bélgica (5,50)
  • Bet365: gana España (1,65), empate (3,90), gana Bélgica (5,25)
  • 1XBet: gana España (1,67), empate (4,14), gana Bélgica (5,79)
  • Caliente: gana España (1,64), empate (4,00), gana Bélgica (5,50)
  • Doradobet: gana España (1,72), empate (3,87), gana Bélgica (5,25).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué come Erling Haaland? El goleador de Noruega revela la dieta con la que consume cerca de 6.000 calorías al día

¿Qué come Erling Haaland? El goleador de Noruega revela la dieta con la que consume cerca de 6.000 calorías al día

LEER MÁS
El desafiante mensaje del DT de Suiza para Argentina antes de los cuartos de final del Mundial 2026: "No es invencible"

El desafiante mensaje del DT de Suiza para Argentina antes de los cuartos de final del Mundial 2026: "No es invencible"

LEER MÁS
Mohamed Salah sobre el arbitraje del Argentina - Egipto en el Mundial 2026: "Fue la voluntad de Dios; todo el mundo vio lo que pasó"

Mohamed Salah sobre el arbitraje del Argentina - Egipto en el Mundial 2026: "Fue la voluntad de Dios; todo el mundo vio lo que pasó"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

LEER MÁS
La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Conor McGregor vs Max Holloway 2: cuándo es, a qué hora y dónde ver las peleas de la cartelera de UFC 329

Conor McGregor vs Max Holloway 2: cuándo es, a qué hora y dónde ver las peleas de la cartelera de UFC 329

LEER MÁS
Miroslav Klose elogia a Messi tras romper su récord en los Mundiales: "Es un fenómeno increíble"

Miroslav Klose elogia a Messi tras romper su récord en los Mundiales: "Es un fenómeno increíble"

LEER MÁS
Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú

Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025