España vs Bélgica EN VIVO: hora y canal del partido por los 4tos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan por los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

España y Bélgica se enfrentan por los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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España vs Bélgica EN VIVO juegan HOY viernes 10 de julio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el SoFi Stadium, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Uno de los equipos candidatos a llevarse el título, España, se verá las caras ante la selección de Bélgica. ‘La Roja’ llega a este partido luego de haber vencido por 1-0 a Portugal en los octavos de final. Este duelo se definió en los minutos finales. Por el lado de Bélgica, goleó sin problemas por 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

¿A qué hora se juega España vs Bélgica HOY?

En territorio peruano, el duelo entre España y Bélgica se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Bélgica, correspondiente a los 4tos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Bélgica online gratis?

Si deseas ver España vs Bélgica online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de España vs Bélgica: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

España : Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal.

: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena y Oyarzábal. Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard y De Ketelaere.

España vs Bélgica: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España para este encuentro.