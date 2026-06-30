Hombre confesó feminicidio de expareja de 19 años tras cinco meses de su desaparición en Surquillo: cuerpo nunca fue encontrado

Piter Carbajal Villacrez fue capturado en Ucayali y trasladado a Lima para la reconstrucción del crimen. | Composición LR

Piter Carbajal Villacrez fue capturado en Ucayali y trasladado a Lima para la reconstrucción del crimen. | Composición LR

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Cinco meses después de la desaparición de Marializ Duende, de 19 años, la Policía Nacional logró capturar en la región Ucayali a su expareja, Piter Carbajal Villacrez, quien confesó ser el responsable de su muerte y reveló cómo ocultó los restos de la joven. La detención fue realizada por agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri en el centro poblado de Orellana, poniendo fin a una intensa búsqueda iniciada tras la denuncia presentada por la familia el pasado 30 de enero.

De acuerdo con la investigación policial, Carbajal Villacrez admitió durante los interrogatorios que asesinó a Marializ luego de una discusión ocurrida en un departamento del distrito de Surquillo. Según su versión, la joven había decidido terminar la relación sentimental el 14 de enero, fecha en la que también mantuvo la última comunicación con una de sus hermanas.

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El detenido declaró que durante la discusión empujó a la víctima mientras esta permanecía sentada en una silla, provocando que cayera y se golpeara violentamente la cabeza. Tras advertir que no reaccionaba, aseguró que cercenó el cuerpo con el propósito de ocultar el crimen.

Reconstrucción del crimen

Este lunes, el investigado participó en la diligencia de reconstrucción de los hechos dirigida por representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirincri. Bajo estrictas medidas de seguridad, fue trasladado al inmueble de Surquillo, donde afirmó que ocurrió el homicidio.

Durante la diligencia también explicó el recorrido que siguió para deshacerse de los restos. Según su confesión, colocó las partes del cuerpo en dos bolsas de mercado y contrató un taxi para trasladarlas hasta un sistema de contenedores soterrados ubicado en el cruce del pasaje Edward Appleton con la avenida Carlos Gálvez Barrenechea, en el distrito de San Borja, por cuyo servicio habría pagado S/300.

El jefe de la División de Homicidios, coronel PNP Carlos Morales, indicó que el detenido eligió ese lugar porque creyó que los restos nunca serían encontrados. Sin embargo, pese a las diligencias realizadas, el cuerpo de Marializ Duende aún no ha sido localizado.

Maniobras para desviar la investigación

La Policía informó que, tras la desaparición de la joven, Carbajal Villacrez realizó diversas acciones para evitar convertirse en el principal sospechoso. Entre ellas, bloqueó el acceso a las redes sociales de la víctima y creó perfiles falsos utilizando su identidad para hacer creer a familiares y amigos que había viajado voluntariamente a Chile para comenzar una nueva vida.

Las pericias tecnológicas de la Dirincri, junto con el análisis de la geolocalización y los testimonios del entorno cercano, permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer la ubicación del presunto autor, quien permanecía oculto en la selva peruana.

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Familia pide cadena perpetua e investigar a posibles cómplices

La defensa legal de los familiares, encabezada por el abogado Nilton Becerra, solicitó al Ministerio Público ampliar la investigación al considerar que la logística empleada para el traslado y desaparición de los restos difícilmente habría sido ejecutada por una sola persona.

El letrado pidió que se identifique a los posibles colaboradores del crimen, incluido el conductor del taxi que transportó las bolsas, mientras que los familiares exigieron que se imponga la pena de cadena perpetua al confeso feminicida.

En tanto, la Fiscalía prepara el requerimiento de prisión preventiva, que podría oscilar entre nueve y dieciocho meses, con el objetivo de garantizar la permanencia del investigado en prisión mientras continúan las diligencias para ubicar los restos de Marializ Duende y esclarecer completamente el caso.

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