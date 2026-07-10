Se estima que la obra colombiana generará hasta 4.000 empleos directos durante su construcción y más de 1.000 fijos a largo plazo. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Colombia planifica el Aeropuerto Internacional de Turbo, una ambiciosa obra de infraestructura en el Urabá antioqueño diseñada para fortalecer su comercio internacional con América Latina, Europa y Asia. De acuerdo con El Tiempo, el complejo logístico está en estructuración técnica y contempla una inversión estimada de hasta 7 billones de pesos colombianos (cerca de US$2.000 millones). El proyecto busca posicionar a la región como un nodo estratégico de conexión global.

La iniciativa articula redes viales, marítimas y aéreas con el propósito de agilizar las exportaciones. Diego Muñoz, presidente ejecutivo del Aerocluster de Antioquia, destacó la trascendencia de la red intermodal: "Lo que buscamos es consolidar el eje de competitividad que se viene desarrollando desde hace varios años, donde converjan el transporte marítimo, carretero, férreo y aéreo". Mediante esta estrategia, las autoridades impulsarán nuevos polos de desarrollo económico en el país.

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¿Cómo el megaproyecto colombiano de US$2.000 millones revolucionará las rutas logísticas hacia Europa y Asia?

El Aeropuerto Internacional de Turbo unirá América Latina con mercados europeos y asiáticos. Sebastián Muñoz Zuluaga, gerente de Terra & Consulting, confirmó a El Tiempo que ese complejo ocupará 320 hectáreas saneadas jurídicamente. Su pista principal medirá 3.000 metros, infraestructura diseñada para recibir grandes aviones dedicados al comercio transnacional.

La terminal funcionará como centro logístico multimodal equipado con bodegas y zonas industriales. Las operaciones se enlazarán directamente con importantes instalaciones marítimas regionales (Puerto Antioquia, Progreso, Pisisí, Cirilo), junto con modernas autopistas. Dicha articulación estratégica acelerará la movilización de mercancías y optimizará toda la cadena operativa del comercio exterior.

Situar este recinto casi al nivel del mar mejora el desempeño aéreo, pues las naves despegarán repletas de mercancía y combustible para destinos foráneos, explicó el directivo a El Colombiano. Frente al impacto territorial, Diego Muñoz afirmó textualmente: "Urabá está llamado a convertirse en uno de los principales centros logísticos de Colombia. Un aeropuerto internacional complementaría ese ecosistema y fortalecería la competitividad no solo de Antioquia, sino del país".

¿Cómo impulsará el nuevo aeropuerto de carga la economía de Turbo, en Colombia?

El proyecto de infraestructura en el Urabá antioqueño prevé un fuerte estímulo laboral para el comercio colombiano. Durante la fase de edificación, la megaobra originará hasta 4.000 puestos directos y 3.000 indirectos. Posteriormente, la operación de la terminal mantendrá más de 1.000 vacantes fijas y cerca de 2.500 empleos vinculados a servicios aeroportuarios, logísticos y actividades mercantiles.

La optimización de la cadena de suministro beneficiará directamente a las exportaciones nacionales mediante la reducción de tarifas en el traslado de mercancías. Respecto a esto, el especialista Diego Muñoz afirmó que diversos estudios internacionales muestran que un aeropuerto integrado a un sistema multimodal puede disminuir los costos logísticos entre 15% y 25%. Ese alivio financiero potenciará el despacho de bienes perecederos y productos con alto valor agregado que exigen inmediatez.

La administración distrital integra esta obra dentro de su Agenda Logística 2050 para atraer inversión privada y establecer zonas francas en la región. El secretario de Planeación de la localidad, Édison Carrillo, aseguró a El Tiempo que "es un hecho que en Turbo se va a construir el primer aeropuerto de carga internacional y comercial, y esto nos permitirá también articular con las terminales portuarias que se están desarrollando". La estrategia busca consolidar la zona como un eje clave de conectividad para las próximas décadas.