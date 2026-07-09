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Toman la Facultad de Derecho de la San Marcos: estudiantes exigen la tacha docente y destitución del director de escuela

La protesta en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM incluye un pliego de seis reclamos, el pedido de una mesa de diálogo con el decano y una campaña de donaciones para sostener la medida de fuerza.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas esperan la participación de todas las bases.
Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas esperan la participación de todas las bases. | Composición LR | Difusión
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La toma de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se efectúa como medida de protesta impulsada por organizaciones estudiantiles que exigen cambios en la gestión de la facultad y la atención inmediata de una serie de reclamos. Además, los dirigentes solicitaron formalmente la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades y convocaron a la comunidad universitaria a respaldar la movilización.

A través de diversos comunicados, el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política, el Centro de Estudiantes de Ciencia Política y el Tercio Estudiantil Mayoría señalaron que la ocupación de la facultad busca "garantizar una mejor facultad para todos los estudiantes" y atender problemáticas que, aseguran, afectan el funcionamiento académico e institucional.

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¿Cuáles son los reclamos de los estudiantes?

Las organizaciones estudiantiles presentaron un pliego de seis exigencias dirigido a las autoridades de la facultad:

  • Aprobación del Reglamento de Tacha Docente en el Consejo de Facultad.
  • Destitución del director de la Escuela Profesional de Ciencia Política.
  • Destitución del director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU).
  • Retiro definitivo de la CEPRE de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.
  • Eliminación de las vacantes destinadas a la sede Villarica.
  • Garantía de que no se iniciarán procesos disciplinarios contra los estudiantes que participan en la toma.

Según indicaron, estas medidas buscan fortalecer la transparencia, mejorar la calidad académica y responder a pedidos planteados por la comunidad estudiantil.

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Solicitan instalar una mesa de diálogo con el decano

Como parte de la protesta, las organizaciones informaron que presentaron una solicitud formal al decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política para instalar una mesa de trabajo y diálogo.

Los representantes estudiantiles señalaron que este espacio permitiría construir soluciones concretas frente a las principales problemáticas de la facultad y exhortaron a las autoridades a aceptar la propuesta como una muestra de compromiso con el diálogo institucional.

Asimismo, hicieron un llamado a estudiantes, talleres, colectivos, promociones y organizaciones de la facultad a respaldar la medida de fuerza y mantenerse unidos en defensa de sus derechos.

"Hoy más que nunca es momento de demostrar que el movimiento estudiantil permanece unido, organizado y firme en la defensa de sus derechos", señalaron en el pronunciamiento.

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Estudiantes inician campaña de donaciones

Los organizadores también anunciaron una campaña de apoyo para mantener la toma de la facultad. En ese sentido, solicitaron a la comunidad universitaria colaborar con donaciones de agua, bebidas, alimentos no perecibles, frutas, artículos de higiene, cartulinas, plumones y otros materiales necesarios para el desarrollo de la protesta.

Asimismo, informaron que reciben aportes económicos para cubrir los gastos logísticos de la movilización a través de la siguiente cuenta de Yape: Leonardo Val - 914 216 346.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el pliego de reclamos, la solicitud de instalación de una mesa de diálogo ni la toma de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

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