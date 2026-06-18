QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000
EE.UU. y el Reino Unido mantienen su dominio en el ranking global, mientras que Perú logra ubicar a 2 instituciones por su alta reputación académica.
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El QS World University Rankings 2027, difundido por Quacquarelli Symonds el 18 de junio del 2026, evalúa a más de 1.500 instituciones de 106 sistemas educativos globales. Esta clasificación analiza variables clave como la reputación académica, la empleabilidad, el impacto de la investigación, la internacionalización y la sostenibilidad. Gracias a este enfoque multidimensional, el estudio reafirma su posición como uno de los listados más influyentes en la educación superior internacional.
La reciente entrega ratifica que Estados Unidos y Reino Unido conservan su hegemonía en la cima del panorama universitario mundial, donde Perú logró posicionarse con dos casas de estudio en el top 1000. De acuerdo con los realizadores del reporte, la metodología aplicada combina métricas de desempeño institucional y percepción académica, una estrategia que facilita la comparación directa de la competitividad entre centros de distintos continentes bajo un mismo marco analítico.
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¿Cuáles son las 5 mejores universidades del mundo según QS 2027?
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) consolida su hegemonía en la cima de la clasificación internacional con una calificación ideal. Detrás de este líder, el Imperial College London y la Universidad de Stanford ocupan los siguientes lugares del listado.
Según los realizadores del estudio, el éxito de estos centros de educación superior radica en su sólida capacidad de investigación, prestigio global y óptimos índices de inserción laboral.
- Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Estados Unidos
- Imperial College London – Reino Unido
- Stanford University – Estados Unidos
- University of Oxford – Reino Unido
- Harvard University – Estados Unidos
Las 3 mejores universidades del mundo son de Estados Unidos y Reino Unido, según QS 2027. Foto: QS World University Rankings 2027
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¿Qué universidades peruanas clasificaron en el top 1000 del ranking QS 2027?
El nuevo listado de QS 2027 confirma que solo dos instituciones de educación superior en el Perú ingresaron a este selecto grupo global. La Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos figuran como las únicas representantes en la prestigiosa clasificación de la consultora británica.
El QS World University Rankings 2027 destaca a la PUCP y la UNMSM como las dos mejores universidades del Perú. Foto: QS World University Rankings 2027
La PUCP se consolida como el centro de estudios líder a nivel nacional al ocupar el puesto =357 del ranking mundial. Dicha ubicación la coloca a la vanguardia en reputación académica y empleabilidad, en medio de un entorno competitivo dominado por entidades europeas, norteamericanas y asiáticas.
Por otro lado, la UNMSM se sitúa en el segmento 951-1000, con lo cual mantiene una presencia sostenida dentro de la evaluación general. Ambas casas de estudio destacan en un panorama donde la producción científica y el prestigio internacional son determinantes, mientras la mayoría de las instituciones locales todavía no accede al cuadro principal.