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Vacaciones de mitad de año en Perú 2026: estas son las fechas para colegios públicos y privados, según el calendario oficial de Minedu

En total, los estudiantes tendrán un receso de 12 días, mientras que los docentes deberán asistir a sus centros de trabajo para planificar el inicio del tercer trimestre escolar.

Los escolares dispondrán de 12 días de descanso, de acuerdo con el Minedu.
Los escolares dispondrán de 12 días de descanso, de acuerdo con el Minedu. | Composición LR
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Las vacaciones escolares de mitad de año ya tienen fecha oficial. El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el periodo de descanso correspondiente al calendario escolar 2026 para los colegios públicos del país, una pausa que coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias y permitirá a estudiantes, docentes y familias tomar un receso antes de iniciar la segunda parte del año académico.

De acuerdo con la programación oficial, el descanso escolar se extenderá por dos semanas y forma parte de la organización de las 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión previstas para este año.

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¿Cuándo inician las vacaciones escolares de julio de 2026?

Según el calendario aprobado por el Ministerio de Educación, las vacaciones escolares de invierno en los colegios públicos se desarrollarán del 27 de julio al 7 de agosto de 2026.

Durante este periodo, los estudiantes no asistirán a clases. Sin embargo, los docentes de las instituciones educativas estatales sí deberán acudir a sus centros de trabajo para realizar labores de planificación pedagógica, organización y preparación de las actividades correspondientes al último tramo del año escolar.

En el caso de los colegios privados, cada institución podrá establecer ligeras modificaciones en sus cronogramas, siempre que informe oportunamente a las familias y a la comunidad educativa.

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¿Cuántos días durarán las vacaciones escolares?

El receso escolar de mitad de año tendrá una duración de 12 días, comprendidos entre el 27 de julio y el 7 de agosto. Tras este periodo, las clases se reanudarán el lunes 10 de agosto, fecha en la que comenzará el tercer bloque de semanas lectivas del año escolar.

Este descanso coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, por lo que muchas familias aprovechan estos días para viajar o realizar actividades recreativas.

Calendario oficial del año escolar 2026

El Minedu estableció la siguiente distribución del año escolar para las instituciones educativas públicas:

  • Primer bloque de semanas de gestión: del 2 al 13 de marzo.
  • Primer bloque de semanas lectivas: del 16 de marzo al 15 de mayo.
  • Segundo bloque de semanas de gestión: del 18 al 22 de mayo.
  • Segundo bloque de semanas lectivas: del 25 de mayo al 24 de julio.
  • Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones): del 27 de julio al 7 de agosto.
  • Tercer bloque de semanas lectivas: del 10 de agosto al 9 de octubre.
  • Cuarto bloque de semanas de gestión: del 12 al 16 de octubre.
  • Cuarto bloque de semanas lectivas: del 19 de octubre al 18 de diciembre.
  • Quinto bloque de semanas de gestión: del 21 al 31 de diciembre.

El calendario contempla un total de 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, con el objetivo de garantizar tanto el desarrollo de las clases como la planificación y organización de las actividades educativas durante todo el año.

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