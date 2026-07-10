Amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton movilizó cinco unidades de bomberos y evacuación de huéspedes
Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se movilizaron, mientras una columna de humo alertó a vecinos y transeúntes.
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Un amago de incendio se registró la mañana de este viernes en el hotel Sheraton, ubicado en el Paseo de la República, en el Cercado de Lima. Esto generó una rápida respuesta del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que desplazó al menos cinco unidades para controlar la emergencia.
La columna de humo, visible desde distintos puntos del centro de Lima, alertó a vecinos, trabajadores y transeúntes que se encontraban en los alrededores del establecimiento. Los bomberos realizaron labores para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del hotel.
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Como parte del protocolo de seguridad, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restringieron el tránsito de personas y vehículos en los alrededores del inmueble.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el incidente. Asimismo, no se han reportado personas heridas o afectadas a consecuencia del amago de incendio.
De igual manera, aún no se ha precisado si fue necesaria la evacuación total o parcial del hotel mientras se desarrollaban las labores de control de la emergencia.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el origen del fuego y verificar las condiciones de seguridad en el establecimiento.
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