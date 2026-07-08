Corte de luz masivo en Lima y Callao este 9 y 10 de julio: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas
Los trabajos de mantenimiento afectarán asentamientos humanos, asociaciones y urbanizaciones en varios distritos de Lima y Callao. Revisa los detalles y toma tus precauciones.
- Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados
- Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros
Pluz Energía Perú anunció una nueva programación de interrupciones del servicio eléctrico entre el jueves 9 y el viernes 10 de julio en diversos distritos de Lima y el Callao. La empresa señaló que los cortes podrían durar hasta 11 horas, según el avance de las labores, principalmente en zonas de San Juan de Lurigancho, Independencia, Jesús María y Carmen de la Legua.
La suspensión del suministro se debe a labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio. En ese contexto, la compañía recomendó a los usuarios tomar precauciones y organizar con anticipación su consumo de energía durante los horarios establecidos.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA
PUEDES VER: Corte de luz en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas
Horarios y zonas afectadas por corte de luz en Lima y Callao
Jueves 9 de julio
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: URB. CAJA DE AGUA MZS. A2, A4, B2, C2, C4, CH, CH4, D, D2, D4, E, E1, E2, E4, F1, F2, F4, G, G1, G2, H2, I2, M1, N1, Q1, A.H. TRES COMPUERTAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. TRES COMPUERTAS CAJA DE AGUA MZS. A1, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E, A.H. VIRGEN DE LA PUERTA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. VIRGEN DE FÁTIMA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, H3, J, K, L, M, AGRUP.FAM. HIJOS DE VIV. VIRGEN DE FÁTIMA MZS. MZS. A, B, C, D, A.H. VICTOR A. BELAUNDE MZS. A, A PRIMA, A, A2, A3, A4, B, B PRIMA, C, C PRIMA, C1, D, D PRIMA, E, E PRIMA, E1, F, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, JR. AMAZONAS CDRAS. 1, 2, 3, JR. ANCASH CDRA. 1, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 2, JR. AYACUCHO CDRA. 1, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 2, JR. CAÑETE CDRAS. 1, 2, JR. CHIMBOTE CDRAS. 1, 2, JR. CUZCO CDRA. 3, JR. HUANCAYO CDRA. 3, JR. ICA CDRAS. 1, 2, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 2, JR. IQUITO CDRAS. 1, 2, 4, 5, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 3, 4, JR. LORETO CDRAS. 1, 3, 4, JR. LOS AMARUS CDRA. 2, JR. LOS CANTORCILLOS CDRA. 1, JR. LOS EUCALIPTOS CDRA. 1, JR. MADRE DE DIOS CDRA. 1, JR. MÁNCORA CDRA. 1, JR. MOQUEGUA CDRAS. 1, 2, JR. MOYOBAMBA CDRAS. 1, 2, JR. PARACAS CDRAS. 1, 2, JR. PASCO CDRA. 1, JR. PISCO CDRAS. 1, 2, 3, JR. PIURA CDRAS. 3, 4, JR. PUNO CDRA. 1, JR. RÍMAC CDRA. 3, JR. SAN PEDRO DE LLOC CDRA. 1, JR. TACNA CDRA. 1, JR. TALARA CDRA. 1, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 3, 4, 5, JR. TUMBES CDRAS. 3, 4, JR. ZORRITOS CDRAS. 1, 2, 3, AGRUP FAM. JIREH. MZS. A, B, AGRUP. FAM. TURÍSTICA SAN CRISTOBAL MZS. B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. VIRGEN DE CHAPI MZS. A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, ASOC.DE VIV. OBSERVADOR DE LAS FLORES MZS. A, B, C, D, H, AV. LIMA CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. SAN NICOLÁS CDRA. 1, AGRUP. FAM. CHACARILLA DE OTERO MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. SOL DE LA JUSTICIA MZS. A, B, C, D, A.H. STA. ROSITA MZS. 7, 7B, 7C, 7D, 8, 9A, 9B, 11, 12, 16, AGRUP. FAM. AMP. STA. ROSITA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. NUEVA ERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. SOL DE PRIMAVERA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. EL BOSQUE MZ. A.
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
Ventanilla/Ancón
- Zonas afectadas: A.H. LA PAZ MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I PRIMA, J, K, L, M, M1, N, O, P, Q, R, S, T, T1, U, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, V, V1, X, X1, X13, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Z, Z1, A.H. SAN PABLO MZS. H1, U, U1, A.H. BAHÍA BLANCA MZS. A9 PRIMA, A10, A12, A13, A14 PRIMA-A, A15, A16, A17, A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZ. T.
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: U.V. RÍMAC BLOQUES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, URB. LEONCIO PRADO MZS. M, N, Ñ, O, P.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 7.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas afectadas: A.H. MERCURIO ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, M, COOP. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, F, G.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 4.00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: JR. ATAHUALPA CDRA. 5, JR. AYACUCHO CDRA. 4, JR. CUZCO CDRAS. 5, 6, 7, 8, JR. LAZARETO CDRAS. 7, 8, 9, JR. MANUEL RAYGADA CDRAS. 7, 8, 9, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 7, JR. GUARDIA CHALA CDRA. 6, JR. JUNÍN CDRA. 11, JR. PUNO CDRA. 6.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. - 3.30 p. m.
Viernes 10 de julio
Ventanilla
- Zonas afectadas: A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, X2, Y1, Z2, Z3, A.H. LAS LOMAS DE VENTANILLA MZS. B5, B6, B7, C8, A.H. AGRUP. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A14, A21, A22, A23, A24, A26, A27.
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
La Perla
- Zonas afectadas: JR. WASHINGTON CDRAS. 2, 3, 4, JR. ZARUMILLA CDRAS. 3, 4, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 6, 7, 8, JR. LINCOLN CDRAS. 2, 3, JR. MONTEVIDEO CDRAS. 2, 7, JR. UNIÓN CDRAS. 1, 2, 3, PSJ. 7 DE JUNIO CDRA. 1, PSJE. BELISARIO SUAREZ CDRAS. 1, 2, PSJE. 8 DE OCTUBRE CDRA. 1, JR. CAHUIDE CDRAS. 6, 7, A.H. MOISÉS ALBINO TORRES MZ. A.
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 5.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. UNIÓN Y PROGRESO NUEVO SAN JUAN SCT. 14 DE FEBRERO MZS. A, A1, B, B1, C, C2, C3, C5, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, F, H1, H2, H3, H4, H5, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. 28 DE JULIO MZS. G, J, AGRUP. FAM. 24 DE JULIO MZS. E, F, G, H, J.
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. - 6.30 a. m.
Cercado de Lima
- Zonas afectadas: PACASMAYO/AV.ARGENTINA CDRA.4
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.
PUEDES VER: Más de 8 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 10 horas del 3 al 5 de julio: consulta horario y zonas afectadas
¿Cómo obtener la copia de mi recibo de luz?
Puedes obtener tu recibo de luz en formato digital o físico de manera sencilla. La opción más rápida es afiliarte al recibo digital a través del Portal Cliente, donde solo debes ingresar con tu correo y contraseña, seleccionar “Recibo digital” y activar la suscripción para recibirlo cada mes en tu correo electrónico.
También puedes descargarlo desde la aplicación móvil. Para ello, descarga la app, crea tu cuenta, registra tu número de suministro y accede a la sección “Mis facturaciones”. Luego, selecciona “Ver recibo” para bajarlo al instante. Si necesitas una copia física para algún trámite, puedes solicitarla en los centros de atención de la empresa.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.