El coleccionismo de papel moneda en EE. UU. hace que billetes comunes se conviertan en valiosos, gracias a errores de impresión y numeraciones raras. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El coleccionismo de papel moneda en EE. UU. hace que billetes comunes se conviertan en valiosos, gracias a errores de impresión y numeraciones raras. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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El coleccionismo de papel moneda transforma ejemplares comunes en objetos de gran valor debido a anomalías de impresión, fallas de fabricación o secuencias numéricas atípicas. En territorio estadounidense, estas piezas se venden en casas de subastas exclusivas, donde su cotización final depende de la escasez, la certificación oficial y el nivel de preservación, de acuerdo con la American Numismatic Association (ANA) y Heritage Auctions.

Un caso relevante es un ejemplar emitido hace más de dos décadas con el código identificador L00000002A. Dicha combinación baja, junto con un fallo en su producción, elevó de forma notable el precio de este dinero en el mercado secundario, el cual superó los S/18.000 (más de US$5.000) en transacciones e informes publicados por Heritage Auctions y plataformas numismáticas.

¿Por qué el billete de 2 dólares del 2003 vale una fortuna en el mercado coleccionista?

Un ejemplar estadounidense de dos dólares, lanzado en 2003 por la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), asombra al mundo numismático. Aunque la producción de este papel moneda resultó masiva, un grupo selecto resalta gracias a numeraciones de fabricación sumamente bajas. Esta particularidad despertó un enorme interés entre los compradores, quienes buscan piezas únicas para sus colecciones privadas.

El atractivo principal se concentra en el serial L00000002A, perteneciente a las primeras acuñaciones del bloque "L". Los expertos señalan que la escasez de dígitos iniciales como el uno o el dos eleva los costos de forma drástica. Registros de Heritage Auctions demuestran que una pieza idéntica se vendió primero por US$2.400 y luego rozó los US$4.000, e incluso existen ofertas en portales especializados que superan los US$5.000 según el estado de conservación.

El impresionante valor de este ejemplar radica en que su número de serie es L00000002A. Foto: Matt Howerton/ WFAA

La entidad gubernamental confirma que estos modelos mantienen su vigencia legal, con el rostro de Thomas Jefferson y la obra "Declaration of Independence" de John Trumbull. No obstante, la institución aclara una regla fundamental de ese negocio: "El valor para coleccionistas no depende de la denominación, sino de elementos particulares como errores de impresión, series especiales, antigüedad certificada o características poco frecuentes".

¿Cómo identificar y dónde vender billetes valiosos de colección?

La American Numismatic Association (ANA) aconseja examinar con detenimiento el año de acuñación, el número de serie, las fallas de impresión, la rúbrica oficial y las condiciones del papel. Un ejemplar impecable, libre de pliegues, máculas o reparaciones, logra cotizaciones superiores en comparación con una pieza desgastada de la misma edición. El estado físico resulta determinante para establecer el interés inicial de los aficionados.

Con el fin de fijar el coste real de estas piezas, resulta oportuno acudir a firmas evaluadoras como Paper Money Guaranty (PMG) o Professional Coin Grading Service (PCGS Banknote). Estas instituciones de prestigio internacional autentican los documentos monetarios y califican su nivel de preservación. Dicho respaldo técnico otorga certeza a los inversores y eleva el precio final de los ejemplares en los círculos numismáticos.

Los interesados en comercializar sus activos disponen de casas de subastas como Heritage Auctions, portales de comercio electrónico como eBay o intermediarios adscritos a la ANA. Los especialistas sugieren contrastar valoraciones previas a la transacción definitiva debido a las fluctuaciones del mercado. El monto final depende de la escasez del artículo, el volumen de solicitudes y los certificados que avalen su legitimidad.