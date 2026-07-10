Marco Vinelli solicita al Gobierno de Balcázar suspender designaciones durante proceso de transferencia

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Marco Vinelli, responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante de Keiko Fujimori, envió una carta al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, para pedir que el Gobierno de Balcázar frene nuevas designaciones, nombramientos y contrataciones mientras dure el proceso de transferencia de gobierno.

También solicitó evitar cambios en la estructura organizacional de los ministerios y compromisos presupuestales que no sean indispensables para la continuidad de los servicios públicos. Además, indicó que los ministerios deben actuar si existe una obligación legal, un mandato judicial o una situación de emergencia.

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Vinelli argumentó que la medida busca resguardar la transparencia y la confianza pública en un momento sensible para el Estado. En su carta invocó los principios de buena administración, colaboración institucional y continuidad del servicio público. El economista pidió al premier que evalúe la disposición a través de la PCM, sin fijar un plazo específico para la respuesta.

Keiko Fujimori ignora cuestionamientos contra Vinelli y le ratifica su confianza

Keiko Fujimori volvió a respaldar a Marco Vinelli sin responder de manera directa a los cuestionamientos judiciales que pesan sobre él. La presidenta electa se pronunció durante un encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Allí se limitó a resaltar la trayectoria de Vinelli en el sector agrario. No hizo mención alguna a la demanda ni a la investigación fiscal que lo mantienen bajo la lupa.

"Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", declaró ante la prensa. La frase no precisó en qué consistió esa aclaración ni cuándo se produjo. Tampoco despejó las dudas sobre el futuro de Vinelli al frente del ETTE.

El jefe del equipo de transferencia acumula dos procesos abiertos. Uno es una demanda civil por daños y perjuicios que interpuso el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El otro es una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Ambos casos se originan en su gestión como director ejecutivo de Agro Rural, entre 2015 y 2016. Fujimori no abordó ninguno de los dos en su respuesta.