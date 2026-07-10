¡Erling Haaland también es peruano! 593 bebés llevan su nombre durante el Mundial 2026, según Reniec

Erling Haaland se convierte en un nombre popular en Perú, con 593 inscripciones en registros civiles desde el inicio del Mundial 2026. Su influencia en nombres crece notablemente. | Composición con IA

Erling Haaland se convierte en un nombre popular en Perú, con 593 inscripciones en registros civiles desde el inicio del Mundial 2026. Su influencia en nombres crece notablemente. | Composición con IA

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Erling Haaland no solo destaca dentro de la cancha en el Mundial 2026. Su impacto llegó a los registros civiles del Perú. Según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 593 peruanos llevan el nombre del delantero noruego, una cifra que creció durante las semanas posteriores al inicio del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El vocero del Reniec, Iván Torres, detalló que cuatro personas fueron inscritas como Erling Braut Haaland, 91 como Erling Haaland y otras 468 únicamente con Haaland como nombre de pila.

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Torres explicó que la legislación peruana permite registrar a los bebés con nombres inspirados en apellidos de futbolistas, celebridades u otros términos, siempre que no vulneren derechos fundamentales. Por ello, el Reniec no puede impedir este tipo de inscripciones.

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Messi, Ronaldo y Neymar siguen liderando los registros

Aunque Haaland es el nombre que más ha crecido durante el Mundial 2026, otros referentes del fútbol continúan encabezando la lista de nombres más populares entre los peruanos.

De acuerdo con el Reniec:

Lionel es el nombre de 24.696 peruanos .

es el nombre de . 292 personas fueron inscritas como Lionel Messi .

fueron inscritas como . Ronaldo aparece en el DNI de 31.634 ciudadanos .

aparece en el DNI de . 1.185 peruanos llevan el nombre completo Cristiano Ronaldo .

llevan el nombre completo . Neymar registra más de 33.000 inscritos .

registra . Tres personas fueron registradas como Neymar Da Silva.

El Reniec reportó casos poco comunes, como un ciudadano llamado Bicho, apodo con el que se conoce a Cristiano Ronaldo en Portugal, además de tres personas inscritas con el nombre Mundial.

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Lamine Yamal, Endrick y otras figuras también aparecen en el DNI

El entusiasmo por el Mundial 2026 se refleja en nombres de jóvenes figuras que participan en el torneo.

Entre ellos destacan:

Endrick: 3.332 inscritos .

. Lamine Yamal: 1.248 .

. Gavi: 1.078 .

. Mohamed Salah: 319 .

. Pedri: 175 .

. Rodri: 150 .

. Harry Kane: 30 .

. Rodrigo de Paul: 27.

Respecto a Kylian Mbappé, el Reniec confirmó que figura en los registros nacionales, aunque no precisó el número de personas que llevan ese nombre.