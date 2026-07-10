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Madre de Dios: Demanda de combustible llegó a ser 8 veces mayor que el promedio nacional

Debido a que retroexcavadoras, volquetes y maquinarias que operan en la minería ilegal consumen enormes cantidades de carburante, el Poder Judicial sentenció este jueves a Manuel Castillo por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a esa actividad en Loreto.

Contrabando de combustible en Loreto
Contrabando de combustible en Loreto
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La demanda de combustible en Madre de Dios llegó a ser ocho veces mayor que el promedio nacional debido a que retroexcavadoras, volquetes y maquinarias que operan en la minería ilegal consumen enormes cantidades de combustible, según el Colectivo PAS (País Seguro).

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Advierten que el tráfico ilícito de carburantes es el motor logístico que sostiene a la minería ilegal, una actividad criminal que vulnera la seguridad nacional.

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Además, según el PAS, los usuarios de mercurio van en aumento y se concentran en regiones como Puno y Madre de Dios, focos de minería ilegal. El mercurio ingresaría de contrabando desde Bolivia, donde se han incrementado significativamente las importaciones de ese insumo.

En el caso del combustible, este nexo se manifiesta principalmente a través de tres ejes críticos: el alto consumo, pues una sola draga usada en los ríos de la Amazonía requiere hasta 250 galones de diésel por semana.

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También están las rutas de contrabando, donde se han detectado más de 14 rutas de desvío terrestre y fluvial desde regiones vecinas o países fronterizos hacia focos como La Pampa.

Asimismo, el uso del Reinfo: el Colectivo PAS denuncia que las mafias manipulan el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para justificar y 'blanquear' el transporte masivo de insumos.

Debido a ello, exige que el Estado peruano implemente políticas firmes de interdicción y fiscalización de insumos químicos. El colectivo argumenta que la destrucción de maquinaria no es suficiente si no se corta la cadena de suministro de combustible.

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Las acciones del colectivo buscan evitar el avance de redes criminales ligadas a delitos conexos como el lavado de dinero, el sicariato y la corrupción de funcionarios públicos.

El transporte ilegal de estos insumos está fuertemente penado bajo la legislación peruana. El tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal puede llevar a prisión.

Las autoridades policiales, militares y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ejecutan operativos continuos que derivan en la incautación de miles de galones de gasolina y diésel sin procedencia legal sustentada.

TRANSPORTABA 5 MIL GALONES

En respuesta a ello, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta informó que este jueves se condenó a cinco años de prisión a Manuel Castillo por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a la minería ilegal.

Este sujeto fue detenido mientras transportaba 5.000 galones de combustible (gasolina y petróleo diésel) para dicha actividad ilícita en Loreto.

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De acuerdo con los hechos comprobados por el Ministerio Público, Castillo fue intervenido el 21 de junio del 2026 en las inmediaciones del río Tigre.

El sentenciado navegaba en la embarcación fluvial 'BIP BIP' con destino a la localidad de Intuto. Entonces, autoridades de la Marina de Guerra del Perú identificaron que llevaba a bordo materiales inflamables.

Asimismo, se hallaron en las bodegas de las lanchas materiales que no contaban con facturas ni guías de remisión, además de permisos legales, en 2.000 de los galones transportados.

También encontraron motores diésel, motobombas, un grupo electrógeno, baterías industriales, así como una escopeta y demás implementos utilizados para la extracción ilegal de minerales.

Cabe precisar que Castillo, al admitir su responsabilidad penal en el hecho, se acogió a la figura de terminación anticipada. Por ello, la pena de prisión que se le impuso es de carácter suspendido y se le dictó la obligación de pagar una reparación civil de S/9.000 a favor del Estado.

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